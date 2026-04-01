Produtos roubados da farmácia foram encaminhados à 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação / PMERJ

Produtos roubados da farmácia foram encaminhados à 35ª DP (Campo Grande)Divulgação / PMERJ

Publicado 01/04/2026 07:52

Rio – Duas pessoas foram presas e um adolescente de 16 anos apreendido na madrugada desta quarta-feira (1º), por assalto a uma farmácia na Estrada do Rio A, em Campo Grande, Zona Oeste. Eles fizeram os funcionários reféns e os trancaram dentro de uma sala no estabelecimento, enquanto roubavam os produtos das prateleiras.



De acordo com a PM, policiais do 40º BPM (Campo Grande) se deslocaram à farmácia e libertaram os colaboradores em segurança. Em seguida, eles fizeram uma busca pela região para localizar o carro descrito pelas vítimas. Após o cerco, o veículo foi interceptado próximo a Estrada do Mendanha e os três, um homem, uma mulher e o menor de idade, acabaram sendo conduzidos à 35ª DP (Campo Grande).



Ainda segundo a corporação, o trio faz parte de uma quadrilha oriunda de Rio Cumprido, especializada em roubos a farmácias, e estava retornando ao Centro do Rio, quando foi impedido pelos agentes.



Com eles, os militares encontraram uma faca, uma arma de eletrochoque, quatro celulares, R$ 144 em espécie e dezenas de produtos roubados, incluindo medicamentos emagrecedores. Todo o material também está na delegacia.