Produtos roubados da farmácia foram encaminhados à 35ª DP (Campo Grande)Divulgação / PMERJ
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Órgão disse que vai enviar um ofício ao Ministério Público, Secretaria de Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal para exigir esclarecimentos
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Dengue, porém, tem queda em relação ao período de janeiro a março do ano passado
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