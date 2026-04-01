Avenida Salvador Allende ficou ocupada, na altura do BRT Asa Branca - Divulgação / COR

Avenida Salvador Allende ficou ocupada, na altura do BRT Asa BrancaDivulgação / COR

Publicado 01/04/2026 08:30

Rio - Dois homens morreram e outro ficou ferido durante confronto com policiais militares, na madrugada desta quarta-feira (1º), na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio. Pouco depois, um grupo de pessoas realizou um protesto na Avenida Abelardo Bueno, altura da comunidade Asa Branca.



Segundo informações divulgadas pela PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram atacados por um grupo durante patrulhamento na comunidade.

fotogaleria

Ainda de acordo com a corporação, houve confronto e, após o fim dos disparos, os militares encontraram três homens feridos no local. Dois deles não resistiram e morreram. O terceiro foi preso. Ainda na ação, a equipe apreendeu duas pistolas, munições e grande quantidade de drogas. Ainda de acordo com a corporação, houve confronto e, após o fim dos disparos, os militares encontraram três homens feridos no local. Dois deles não resistiram e morreram. O terceiro foi preso. Ainda na ação, a equipe apreendeu duas pistolas, munições e grande quantidade de drogas.

Em nota, a Polícia Civil informou que realizou perícia no local e que diligências estão em andamento para apurar os fatos. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



O Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h20 e realizou a remoção de dois corpos, ambos de homens com aproximadamente 20 anos.



Fogo em barricada

Após a ação, um grupo de pessoas ateou fogo em objetos, bloqueando o fluxo de veículos na Avenida Salvador Allende.



Equipes do 18° BPM, com apoio de agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), atuaram na desobstrução da via. Não houve registro de prisões, e o policiamento segue reforçado na região.

O Centro de Operações informou que uma faixa da pista central e da pista lateral da Salvador Allende ficaram ocupadas, na altura do BRT Asa Branca, em função de uma manifestação, no sentido Riocentro. A via foi totalmente liberada por volta das 6h, sem retenções no trânsito.