Suspeito preso em flagrante durante operação - Divulgação

Suspeito preso em flagrante durante operaçãoDivulgação

Publicado 01/04/2026 09:17

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (1º), uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos de veículos de luxo e furtos de motocicletas na Zona Sul. Ao todo, cinco criminosos foram presos em flagrante, tendo sido apreendidos celulares, uma motocicleta, munições e dispositivos eletrônicos utilizados para decodificação e clonagem de chaves automotivas.



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Na ação, agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos bairros de Laranjeiras, Catumbi, Jardim Sulacap, Rio Comprido e Santa Teresa. O objetivo é apreender armas de fogo, aparelhos eletrônicos, veículos e documentos.



Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-Capital), o grupo usava uma estrutura bem organizada, com veículos de apoio — incluindo carros clonados — para transportar motos furtadas. Eles também utilizavam bloqueadores de sinal (os chamados “jammer”), além de equipamentos para decodificar e reprogramar chaves de veículos, e armas.

De acordo com o delegado Luiz Otávio Franco, além da Zona Sul, a quadrilha também atuava na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Os roubos e furtos eram cometidos em três modalidade:



Em uma delas, o grupo furtava motocicletas com uso de um furgão. "Nesse modelo, eles paravam com esse furgão ao lado da moto, a jogavam para dentro do veículo e saíam da cena do crime", explicou o delegado.



Já no terceiro modo, os criminosos realizavam roubos à mão armada de veículos de luxo, principalmente na Zona Sul. Já no terceiro modo de atuação, utilizavam um equipamento eletrônico para decodificar chaves automotivas.

"O que mais chamou a atenção foi o furto de uma caminhonete de determinada marca, com o uso de um aparelho eletrônico capaz de decodificar a chave. Após arrombarem o veículo com o uso de força, eles entravam e, com esse equipamento, que custa cerca de R$ 5 mil, conectavam ao módulo para conseguir levá-lo", detalhou.

A organização criminosa estava sendo monitorada há cerca de três meses. "A gente monitorou registros de furtos e roubos em delegacias da Zona Sul e da Barra da Tijuca e conseguiu identificar pelo menos seis integrantes dessa organização criminosa. Essa é a primeira fase da investigação, que tinha como objetivo apreender dispositivos eletrônicos, mas acabamos encontrando munições na casa de dois suspeitos, que foram presos em flagrante. Um deles seria o líder, morador da Rua Alice. O outro também integra o grupo e estava com o aparelho", acrescentou o delegado.





