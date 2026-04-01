Homem foi encontrado por agentes da DRFA-BF - Reprodução

Homem foi encontrado por agentes da DRFA-BFReprodução

Publicado 01/04/2026 10:21

Rio - Policiais civis resgataram, nesta quarta-feira (1º), uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o autor, apontado como liderança do tráfico da comunidade Santa Tereza e integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), não aceitava o fim da relação. Ele foi preso.

Segundo a Polícia Civil, a apuração teve início após o pai da vítima procurar a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) na noite desta terça-feira (31). A investigação identificou que o homem agiu por não aceitar o término da relação.

A vítima foi retirada de sua residência, junto com o filho de 2 anos, e levada para uma casa na comunidade. No imóvel, passou a ser agredida e teve o cabelo raspado. Além disso, enquanto ele saía da residência, ela era mantida amarrada.

Menos de 24 horas após a comunicação do crime, os agentes localizaram o cativeiro, libertaram a família e prenderam o autor, apontado como liderança local do TCP. Os agentes ainda apreenderam diversas drogas.



O homem, com extensa ficha criminal, responderá por cárcere privado, lesão corporal, ameaça e tráfico de drogas. Contra ele, ainda foram cumpridos quatro mandados de prisão, incluindo por homicídio.