São mais de 160 itens da vida do Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Othelo - Divulgação / Funarte

São mais de 160 itens da vida do Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande OtheloDivulgação / Funarte

Publicado 01/04/2026 10:31 | Atualizado 01/04/2026 10:37

Rio - A exposição "Ocupação Grande Othelo" inaugura o novo Centro de Documentação e Pesquisa (Cedoc) da Fundação Nacional de Artes (Funarte) nesta quarta-feira (1º), na Praça da República, no Centro da cidade. A entrada é gratuita.

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A abertura da nova sede e a mostra integram as comemorações pelos 50 anos da instituição. O Cedoc agora ocupa o casarão histórico onde antes funcionava o Museu da Casa da Moeda.



Desde 2008, o centro mantém sob sua guarda o acervo pessoal de Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Othelo (1915-1993). É a partir desse material que surge a exposição, realizada em parceria com o Itaú Cultural, que esteve em cartaz entre dezembro e março, em sua sede na cidade de São Paulo.



A mostra apresenta a trajetória e contribuições artísticas de Othelo, marcando também os 110 anos de seu nascimento. São mais de 160 itens, que convidam a uma imersão na vida e obra do primeiro artista negro a ocupar lugar de destaque no teatro, rádio, cinema e televisão no Brasil.



Com talento, humor e sagacidade, Othelo abriu caminhos nas artes e levantou discussões importantes, reivindicando direitos e representatividade.



O espaço apresenta rascunhos de poemas, como "Cadê você, Gonzagão?", que ele escreveu em homenagem a Luiz Gonzaga, partituras originais dos anos 1940, roteiros, objetos, cartas, fotografias, indumentárias, suas agendas para recados e outros cadernos pessoais, documentos históricos como um contrato com a Rede Globo, de 1967, um diploma de cidadão paulistano, de 1978, e troféus como o Velho Guerreiro, que Chacrinha lhe ofereceu em seu programa dominical.



A concepção e curadoria são do Itaú Cultural, com consultoria da pesquisadora Deise de Brito e projeto expográfico de Kleber Montanheiro.



A "Ocupação Grande Othelo" seguirá aberta até 30 de setembro, de segunda a sexta, de 10h às 16h, com visitação gratuita. A partir de maio, serão abertas visitas guiadas para escolas através do Programa Educativo do Cedoc.



Também sob a guarda do Centro estão acervos fundamentais para a história das artes do Brasil, três deles registrados no Programa Memória do Mundo da Unesco: do dramaturgo Oduvaldo Vianna (1892-1972), do produtor e autor de teatro de revista Walter Pinto (1913-1994) e do ator, produtor, diretor e pesquisador Fernando Peixoto (1937-2012).



Serviço A abertura da nova sede e a mostra integram as comemorações pelos 50 anos da instituição. O Cedoc agora ocupa o casarão histórico onde antes funcionava o Museu da Casa da Moeda.Desde 2008, o centro mantém sob sua guarda o acervo pessoal de Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Othelo (1915-1993). É a partir desse material que surge a exposição, realizada em parceria com o Itaú Cultural, que esteve em cartaz entre dezembro e março, em sua sede na cidade de São Paulo.A mostra apresenta a trajetória e contribuições artísticas de Othelo, marcando também os 110 anos de seu nascimento. São mais de 160 itens, que convidam a uma imersão na vida e obra do primeiro artista negro a ocupar lugar de destaque no teatro, rádio, cinema e televisão no Brasil.Com talento, humor e sagacidade, Othelo abriu caminhos nas artes e levantou discussões importantes, reivindicando direitos e representatividade.O espaço apresenta rascunhos de poemas, como "Cadê você, Gonzagão?", que ele escreveu em homenagem a Luiz Gonzaga, partituras originais dos anos 1940, roteiros, objetos, cartas, fotografias, indumentárias, suas agendas para recados e outros cadernos pessoais, documentos históricos como um contrato com a Rede Globo, de 1967, um diploma de cidadão paulistano, de 1978, e troféus como o Velho Guerreiro, que Chacrinha lhe ofereceu em seu programa dominical.A concepção e curadoria são do Itaú Cultural, com consultoria da pesquisadora Deise de Brito e projeto expográfico de Kleber Montanheiro.A "Ocupação Grande Othelo" seguirá aberta até 30 de setembro, de segunda a sexta, de 10h às 16h, com visitação gratuita. A partir de maio, serão abertas visitas guiadas para escolas através do Programa Educativo do Cedoc.Também sob a guarda do Centro estão acervos fundamentais para a história das artes do Brasil, três deles registrados no Programa Memória do Mundo da Unesco: do dramaturgo Oduvaldo Vianna (1892-1972), do produtor e autor de teatro de revista Walter Pinto (1913-1994) e do ator, produtor, diretor e pesquisador Fernando Peixoto (1937-2012).

Abertura da nova sede do Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC), com a exposição "Ocupação Grande Othelo"



Dia 31 de março

CEDOC Funarte - Praça da República, 26 - Centro

Horário: 10h à 16h

Entrada gratuita

