Carro foi atingido no vidro frontal - Reprodução/redes sociais

Carro foi atingido no vidro frontalReprodução/redes sociais

Publicado 01/04/2026 15:00

Rio – Um funcionário da Light ficou ferido após um veículo da concessionária ser atingido por um tiro nesta quarta-feira (1º), no Complexo do Lins, na Zona Norte. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o homem com dores, aparentemente, em uma das mãos, e o carro com uma perfuração no vidro dianteiro. O projétil, por pouco não atingiu o encosto de cabeça do banco do motorista.

Veja o vídeo:

Carro da Light é atingido por tiro e funcionário fica ferido no Complexo do Lins



Crédito: Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/HLnNWs72rl — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2026

A Light informou que o incidente ocorreu enquanto uma equipe atendia a um chamado na região. O técnico foi encaminhado a uma unidade hospitalar para atendimento médico e passa bem.

Segundo a Polícia Militar, criminosos efetuaram disparos contra agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins de Vasconcelos durante patrulhamento de rotina em vias próximas ao complexo. Ainda de acordo com a corporação, a equipe não revidou o ataque. Não houve prisões e apreensões.

A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos). A PM divulgou que reforçou o policiamento nas proximidades do Complexo do Lins. A Light afirmou que acompanha o caso.