Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (01) - Érica Martin / Agência O Dia

Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (01)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 01/04/2026 15:45

Rio - O carioca deve ter um feriadão de Páscoa com dias de sol forte e calor intenso. De acordo com o Alerta Rio, a tendência é de temperaturas elevadas e abafamento, com os termômetros chegando aos 35°C até o sábado. Nesta quarta-feira (1º), a cidade alternou entre períodos de sol e pancadas de chuva, com máxima de 34°C.

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Na quinta-feira (2), véspera de feriado, a cidade terá um dia de sol forte e abafamento, com os termômetros podendo chegar aos 35°C, mantendo a tendência de calor intenso na capital. No entanto, o guarda-chuva continua sendo um item indispensável para o carioca, já que há previsão de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite.



O cenário se repete na sexta-feira (3) e no sábado (4), novamente com o calor de 35°C e a possibilidade de temporais rápidos no fim do dia. O céu deve alternar entre períodos nublados e de sol aberto, mantendo a sensação de mormaço em toda a cidade.



Já no domingo de Páscoa (5), o tempo começa a mudar. A chegada de uma frente fria deve derrubar a temperatura máxima para 28°C, trazendo chuva e nebulosidade já a partir do final da manhã.