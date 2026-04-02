Mais de 184 mil pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio no feriado da Semana Santa - Érica Martin / Agência O Dia

Mais de 184 mil pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio no feriado da Semana SantaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 02/04/2026 07:43

Rio - Mais de 184 mil passageiros devem movimentar a Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, Zona Portuária, entre esta quinta-feira (2) e a próxima segunda-feira (6), no feriado da Semana Santa. Os principais locais procurados pelos viajantes são cidades da Região dos Lagos, Costa Verde e Serrana, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais.

fotogaleria

De acordo com a administração da rodoviária, 184,7 mil pessoas devem passar pelo espaço nesses cinco dias. Esta quinta será o dia de maior movimento de saída do Rio pelo terminal, com 24,6 mil embarques. Nesta sexta-feira (3), será a data com mais chegadas chegadas, com 24,7 mil pessoas desembarcando.

Para atender esta demanda, as 39 empresas de ônibus que operam no terminal disponibilizaram uma frota de 6,1 mil veículos, incluindo 996 coletivos extras.

A publicitária Fernanda Coutinho, de 31 anos, moradora da Tijuca, na Zona Norte, escolheu passar a Páscoa com a madrinha em Saquarema, na Região dos Lagos. "Nossa família é toda de Brasília, mas nós moramos aqui e escolhemos Saquarema para ter dias de relaxamento e aproveitar a Páscoa mais tranquila. Vim de manhã porque pensei que mais tarde poderia ter um fluxo maior de pessoas. Nós chegamos aqui muito rápido, sem trânsito", comentou.

Quem também escolheu o município foi a costureira Rosângela Emílio, de 52 anos. Moradora de Irajá, Zona Norte, ela levará a filha, de 6 anos, para passear em Saquarema.

"Tive que mostrar todas as documentações dela e as minhas para viajar com tranquilidade. Ela tem 6 anos. Quero relaxar um pouquinho, passear, levar ela para conhecer novos lugares. Estou sempre indo lá porque tenho amigos que moram. Sempre chego mais cedo por causa de alguma eventualidade. Eu moro em Irajá, às vezes o trânsito é intenso". destacou.

Já a historiadora Ana Karina, de 28 anos, escolheu passar o feriadão na cidade de Vassouras, no Centro-Sul Fluminense. Ela quer conhecer mais a história do município, conhecido por suas fazendas de café.

"Eu, como historiadora, estou doida para ir. Nunca fomos e aí veio a oportunidade para descansar, pois estou com um ritmo muito intenso de estudo. É para descansar e curtir um pouco a história do lugar. É uma cidade que sempre quis conhecer. Nunca tive oportunidade, mas Graças a Deus estamos indo", contou.

Namorado de Ana, o analista comercial Lucas Medeiros, 28, aproveitará para acompanhar a companheira e, assim, também adquirir conhecimento.

"Eu vou no bonde. Ela escolhe os lugares históricos e eu vou acompanhando para ela aproveitar tudo que tem a ver com a profissão dela. Toda viagem também aprendo uma coisa diferente. A mulher que manda", completou.

A Semana Santa é época de devoção, com a crucificação e ressurreição de Cristo. Passageiros da Rodoviária do Rio também procuram lugares para seguir a sua fé.

"Vou para Aparecida, em São Paulo. Eu sou católica e a Semana Santa é muito importante para mim. Quero ficar lá no Santuário de Aparecida. Serão muitas preces para ajudar o mundo todo. Sempre vou, tenho uma devoção muito grande", disse a bancária Maria Cecília Menezes, de 70 anos, moradora de Copacabana, na Zona Sul.

A aposentada Zenaide de Paula, de 61 anos, irá para Sorocaba, em São Paulo, no casamento de amigos. Ela viajará acompanhada do marido, Valdecir Virgulino, de 59.

"Estamos indo em um casamento prestigiar nossos amigos. Estamos felizes indo para lá. A expectativa é reunir a família e estar celebrando a ressurreição de Cristo. Nós somos evangélicos", contou a mulher.

"É um momento de descansar, ficar reunido com a família e aproveitar essa data tão maravilhosa. Páscoa é reflexão", finalizou o companheiro.

Os passageiros relataram que tiveram tranquilidade em chegar na Rodoviária com o trânsito do Rio nesta manhã de quinta-feira (2).

Promoção

Para incentivar as vendas antecipadas e oferecer maior comodidade, a concessionária lançou uma promoção especial: 10% de desconto em todas as passagens adquiridas no site oficial até 8 de abril, usando o cupom PASCOARIO10.

"Quem viajar na Semana Santa pode ter mais economia com 10% de desconto nas passagens ao comprar no site oficial. Sabemos que as passagens rodoviárias tiveram um reajuste pequeno, mas ainda assim são muito atrativas para quem vai pegar a estrada nesse feriadão. É um incentivo que a gente dá. Já ajuda", explicou Beatriz Lima, porta-voz da Rodoviária.

Recomendações

A administração recomenda que os passageiros cheguem com uma hora de antecedência ao horário de embarque e portem documentos de identificação originais com foto (obrigatório para maiores de 12 anos), além de evitar possíveis abordagens de transporte irregular no entorno do terminal dando preferência aos táxis regulares e ao Uber Lounge (G1).

"Nunca cheguem em cima da hora. Tentem chegar com uma hora de antecedência, curtir aqui as instalações, que tem mais de 50 horas e serviços. Esperem com tranquilidade para não ter transtorno nas suas viagens.

A gente sabe que a Guarda Municipal está armada, mas não temos a percepção dos resultados com maior segurança do entorno. Tenham cuidado com as relações de seus deslocamentos e não aceitam ofertas do transporte irregular", completou a porta-voz.

*Colaboração de Érica Martin