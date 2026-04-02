Carros recuperados pela PM - Reprodução / PMERJ

Carros recuperados pela PM Reprodução / PMERJ

Publicado 02/04/2026 07:52

Rio – Policiais do 2º BPM (Botafogo) recuperaram três carros roubados após uma perseguição contra criminosos no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, na noite desta quarta-feira (2).



De acordo com a corporação, eles foram acionados após uma denúncia de roubo de veículo na Rua da Passagem, em Botafogo. Em seguida, os agentes fizeram um cerco tático no acesso à Avenida Infante Dom Henrique, no Flamengo, e localizaram um grupo, que ocupava três carros. Na ação, uma perseguição se iniciou, mas os ladrões fugiram, abandonando os automóveis.



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Além dos veículos (um Citroen branco, um BYD preto e um Volkswagen cinza), os militares também apreenderam uma pistola falsa, um bloqueador de sinal, uma carabina adaptada, munições, chaves e diversas placas. Todo o material foi encaminhado à 9ª DP (Catete).