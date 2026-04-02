Policiais da DC-Polinter apreenderam grande quantidade de drogas na ação - Reprodução

Policiais da DC-Polinter apreenderam grande quantidade de drogas na açãoReprodução

Publicado 02/04/2026 08:47

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (1º), cinco traficantes do Comando Vermelho, em um ponto de venda de drogas, no Centro do Rio. Segundo o apurado, a "boca de fumo" é vinculada ao Morro da Providência.

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O local funcionava em um imóvel invadido na Rua Leandro Martins. De acordo com a corporação, o comércio de entorpecentes funcionava à luz do dia, com a presença de "olheiros" para fiscalizar toda a movimentação na entrada do casarão, enquanto outros criminosos ficavam no interior, protegidos por uma grande porta de aço, o que possibilitava a chance de fuga com as drogas.

A vigilância da Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), através de drones, possibilitou a identificação de Wesley dos Santos Miranda, de 22 anos, Anderson Oliveira da Silva, 38, e de Daiani Gomes Gonçalves, 36, que atuavam como "olheiros" e intermediavam a compra de entorpecente com uma pessoa. Os três foram presos logo na chegada dos policiais no local.

Já Kayke Nepomuceno Gomes, 19, e Marcos Daniel da Cunha, 27, que estavam protegidos pela porta de aço, tentaram fugir pelos telhados carregando a mochila com as drogas. No entanto, foram cercados e presos nos imóveis vizinhos.

Com os traficantes, os policiais apreenderam quase 1 kg de cocaína fracionada em 473 pinos, além de mais 407 pedras de crack, 38 tabletes de maconha, 70 frascos de loló, rádio transmissor, um celular e dinheiro.

A investigação identificou que os criminosos que atuam no local são subordinados às lideranças do Morro da Providência. Eles também atuam com mesmo modo de operação já constatado em outras regiões do Centro e da Lapa, com a utilização de imóveis invadidos.

O quinteto irá responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



