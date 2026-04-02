Acidentes engarrafam a Rio-Santos perto da Avenida Brasil - Reprodução/TV Globo

Acidentes engarrafam a Rio-Santos perto da Avenida BrasilReprodução/TV Globo

Publicado 02/04/2026 09:16

Rio – Dois acidentes interditaram totalmente a Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura da entrada da Avenida Brasil, na Zona Oeste, na manhã desta quinta-feira (2). Uma carreta tombou em uma curva da via e, logo atrás, dois caminhões colidiram, provocando o bloqueio completo da pista e um longo congestionamento na região.

De acordo com a concessionária CCR RioSP, um caminhão que transportava carga de madeira tombou por volta das 5h37, no km 390, no sentido norte (Rio de Janeiro), causando a interdição da via. O acidente deixou uma vítima com ferimentos leves, que recusou remoção para uma unidade hospitalar.

Poucos minutos depois, às 5h46, uma colisão traseira envolvendo duas carretas foi registrada no km 389,9, no mesmo sentido. Apesar de não haver vítimas, a faixa da direita precisou ser interditada.

Segundo a concessionária, há cerca de 1 km de congestionamento no trecho. Equipes operacionais atuam no atendimento das ocorrências e no monitoramento do tráfego.

