Acidentes engarrafam a Rio-Santos perto da Avenida BrasilReprodução/TV Globo
Dois acidentes travam a Rio-Santos no acesso para a Avenida Brasil
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