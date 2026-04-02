Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reprodução

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução

Publicado 02/04/2026 10:21

Rio - Um policial militar foi encontrado morto, nesta quarta-feira (1º), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) localizaram o agente sem vida na Estrada Rio de Areia, no bairro Vila Santa Alice. Os policiais isolaram a área até a chegada da perícia.

De acordo com relatos nas redes sociais, o PM teria invadido a casa de um homem durante a madrugada e entrado em luta corporal com ele. No meio da briga, a arma do agente teria disparado, o acertando. Ainda não há confirmação da dinâmica do caso.

A Polícia Civil informou que testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A identidade do PM não foi revelada.