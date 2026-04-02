Praias de Rio e Niterói estão próprias para banho; na imagem, a Praia de IcaraíReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Rio – O Inea divulgou, nesta quarta-feira (1º), a lista das praias próprias para banho para o feriadão, com a maior parte delas liberadas no Rio e em Niterói, mas com alertas para locais impróprios e áreas com restrições.
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Praia do Arpoador é mais uma balneável para o feriado - Érica Martin/Agência O Dia
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Praia do Arpoador é mais uma balneável para o feriado - Érica Martin/Agência O Dia
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Movimentação na Praia do Flamengo, na Zona Sul - Érica Martin/Agência O Dia
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Banhistas lotam a Praia Vermelha, na Urca - Érica Martin/Agência O Dia
Banhistas lotam a Praia Vermelha, na Urca - Érica Martin/Agência O Dia
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Estátua de Clarice Lispector, na Praia do Leme - Érica Martin/Agência O Dia
Banhistas na Praia do Leme, nesta quinta-feira ensolarada - Érica Martin/Agência O Dia
Banhistas na Praia do Leme, nesta quinta-feira ensolarada - Érica Martin/Agência O Dia
Banhistas na Praia do Leme, nesta quinta-feira ensolarada - Érica Martin/Agência O Dia
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Banhistas na Praia do Leme, nesta quinta-feira ensolarada - Érica Martin/Agência O Dia
Banhistas na Praia do Leme, nesta quinta-feira ensolarada - Érica Martin/Agência O Dia
Depois do túnel, mas ainda na Zona Sul, Praia de Charitas é opção em Niterói - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Depois do túnel, mas ainda na Zona Sul, Praia de Charitas é opção em Niterói - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Depois do túnel, mas ainda na Zona Sul, Praia de Charitas é opção em Niterói - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Depois do túnel, mas ainda na Zona Sul, Praia de Charitas é opção em Niterói - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Praia de Icaraí está entre as aptas para os niteroienses, de acordo com o Inea - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Praia de Icaraí está entre as aptas para os niteroienses, de acordo com o Inea - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Praia de Icaraí está entre as aptas para os niteroienses, de acordo com o Inea - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Praia de Icaraí está entre as aptas para os niteroienses, de acordo com o Inea - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Praia de Icaraí está entre as aptas para os niteroienses, de acordo com o Inea - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Movimentação na tradicional Praia de Ipanema - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na tradicional Praia de Ipanema - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na tradicional Praia de Ipanema - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na tradicional Praia de Ipanema - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na tradicional Praia de Ipanema - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na tradicional Praia de Ipanema - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na tradicional Praia de Ipanema - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na tradicional Praia de Ipanema - Érica Martin / Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
Camboinhas segue sendo uma das principais opções em Niterói - Divulgação
Movimentação na praia da reserva, posto 9 Barra da Tijuca. - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia da reserva, posto 9 Barra da Tijuca. - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
A praia de Copacabana, com seu famoso calçadão, será uma opção - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
A praia de Copacabana, com seu famoso calçadão, será uma opção - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
A praia de Copacabana, com seu famoso calçadão, será uma opção - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
A praia de Copacabana, com seu famoso calçadão, será uma opção - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
A praia de Copacabana, com seu famoso calçadão, será uma opção - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
Barra de Guaratiba é uma opção para os cariocas - Divulgação
Praia de Grumari está apta para o feriado - Wilton Junior / Estadão Conteúdo
A praia mais famosa de Niterói, Itacoatiara, continua com boa balneabilidade para o feriado - Reprodução
Movimentação na praia da reserva, Barra da Tijuca. - Divulgação/Prefeitura do Rio
Na capital, estão próprias Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Recreio, Reserva e Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Na Zona Sul, aparecem liberadas Joatinga, Pepino, Vidigal e São Conrado, além de Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana e Leme. Praia Vermelha, Flamengo, Glória, Diabo e a Praia da Macumba também estão na lista.

Por outro lado, Urca e Botafogo foram classificadas como impróprias.

Em Niterói, o cenário é majoritariamente positivo. Estão próprias as praias de Gragoatá, Boa Viagem, Flechas e Icaraí, na Zona Sul. Atravessando o túnel, Charitas, Jurujuba, e Eva e Adão estão aptas. Na Região Oceânica de Niterói tudo segue em normalidade, e as praias de Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara seguem com bom padrão de balneabilidade.
Na terra de Arariboia, apenas a Praia de São Francisco aparece como imprópria.
Pontos impróprios no Rio
O levantamento aponta exceções em trechos específicos. Na Barra da Tijuca, a recomendação é evitar o banho de mar em frente ao 2º Grupamento Marítimo (GMAR) e no Quebra-mar, na altura da Rua Sargento João de Faria. Há também restrições pontuais na altura da Rua Afrânio de Melo Franco, no Leblon, e da Rua Garcia D’Ávila, em Ipanema.

A reportagem entrou em contato com o Inea para questionar os motivos da classificação de trechos impróprios e com restrições, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação