Praias de Rio e Niterói estão próprias para banho; na imagem, a Praia de Icaraí - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Praias de Rio e Niterói estão próprias para banho; na imagem, a Praia de IcaraíReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/04/2026 12:42

Rio – O Inea divulgou, nesta quarta-feira (1º), a lista das praias próprias para banho para o feriadão, com a maior parte delas liberadas no Rio e em Niterói, mas com alertas para locais impróprios e áreas com restrições.

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Na capital, estão próprias Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Recreio, Reserva e Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Na Zona Sul, aparecem liberadas Joatinga, Pepino, Vidigal e São Conrado, além de Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana e Leme. Praia Vermelha, Flamengo, Glória, Diabo e a Praia da Macumba também estão na lista.



Por outro lado, Urca e Botafogo foram classificadas como impróprias.



Em Niterói, o cenário é majoritariamente positivo. Estão próprias as praias de Gragoatá, Boa Viagem, Flechas e Icaraí, na Zona Sul. Atravessando o túnel, Charitas, Jurujuba, e Eva e Adão estão aptas. Na Região Oceânica de Niterói tudo segue em normalidade, e as praias de Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara seguem com bom padrão de balneabilidade.

Na terra de Arariboia, apenas a Praia de São Francisco aparece como imprópria.

Pontos impróprios no Rio

O levantamento aponta exceções em trechos específicos. Na Barra da Tijuca, a recomendação é evitar o banho de mar em frente ao 2º Grupamento Marítimo (GMAR) e no Quebra-mar, na altura da Rua Sargento João de Faria. Há também restrições pontuais na altura da Rua Afrânio de Melo Franco, no Leblon, e da Rua Garcia D’Ávila, em Ipanema.



A reportagem entrou em contato com o Inea para questionar os motivos da classificação de trechos impróprios e com restrições, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação

