PMs prenderam seis homens e apreenderam quatro fuzis durante operação - Reprodução

PMs prenderam seis homens e apreenderam quatro fuzis durante operaçãoReprodução

Publicado 02/04/2026 12:53

Rio - A Polícia Militar realiza, desde a madrugada desta quinta-feira (2), uma operação em comunidades do bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana, para prender envolvidos com tráfico de drogas e em disputas territoriais. Até o momento, seis homens foram presos e quatro fuzis apreendidos.

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A corporação informou que, na madrugada, criminosos atiraram a esmo na região. De acordo com a PM, os disparos ocorreram como forma de demonstração do poderio bélico.

As ações desta quinta acontecem nas comunidades Pimba, Palmeira, Santo Cristo, Coreia, Coronel Leôncio, Nova Brasília e Vila Ipiranga, que estão em disputa territorial.

Em patrulhamento na parte alta de uma das comunidades, em uma área de mata, os agentes prenderam seis homens com armas de grosso calibre e de uso restrito. Eles portavam quatro fuzis e duas pistolas.

A operação segue em andamento.