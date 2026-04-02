Crianças da Cidade de Deus já receberam os chocolates da instituição nesta quarta-feira (1º) - Divulgação / ONG Favela Mundo

Crianças da Cidade de Deus já receberam os chocolates da instituição nesta quarta-feira (1º)Divulgação / ONG Favela Mundo

Publicado 02/04/2026 12:57

Rio - Em celebração à Páscoa, o projeto Favela Mundo vai organizar na próxima segunda-feira (6) uma festa especial para crianças que moram na comunidade do Caju, na Zona Portuária, com direito à visita do Coelhinho e distribuição de chocolates. A programação também inclui brincadeiras e momentos de recreação com os pequenos.

A iniciativa busca beneficiar mais de 800 crianças das comunidades do Caju e da Cidade de Deus, onde a festa já ocorreu nesta quarta-feira (1º).

A celebração faz parte do calendário anual da instituição e pretende proporcionar lazer e momentos de diversão às crianças atendidas.





