Vereaora Marielle foi assassinada no dia 14 de março de 2018 - Divulgação / Redes sociais

Vereaora Marielle foi assassinada no dia 14 de março de 2018 Divulgação / Redes sociais

Publicado 04/04/2026 09:13

Rio – Estão abertas, até o dia 10 de abril, as inscrições para a primeira edição do Fundo Marielle Franco, que vai apoiar projetos culturais periféricos com valores de até R$ 10 mil. Ao todo, dez iniciativas serão selecionadas para execução entre junho e dezembro de 2026.



Criado pelo Instituto Marielle Franco, o fundo busca fortalecer ações ligadas à democracia, aos direitos humanos, ao acesso à justiça e à preservação da memória. Os projetos devem se encaixar em pelo menos um desses eixos.



Podem participar pessoas físicas ou jurídicas maiores de 18 anos, com residência no Brasil. A seleção prioriza mulheres negras, pessoas LGBTQIAP+ e moradores de periferias, mas é aberta a todos os públicos.

Além do apoio financeiro, os projetos selecionados também participarão de uma formação política em direitos culturais e democracia, realizada em parceria com o People's Palace Projects, da Queen Mary University of London.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online, com envio de proposta, cronograma, orçamento e impacto esperado. A seleção ocorrerá em duas etapas, considerando o perfil dos proponentes e a qualidade das iniciativas, com critérios como clareza, impacto e alinhamento aos eixos temáticos. O resultado do edital vai saíra dia 20 de abril.

Quem foi Marielle Franco

Marielle Franco foi vereadora do Rio, socióloga e defensora dos direitos humanos. Nascida na Maré, atuou na luta contra desigualdades sociais e violência policial. Foi assassinada em 2018, em um caso que ganhou repercussão internacional.