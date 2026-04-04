Ônibus bateu neste poste, na Rua Joaquim Murtinho - Divulgação

Ônibus bateu neste poste, na Rua Joaquim MurtinhoDivulgação

Publicado 04/04/2026 13:27

Rio – Um ônibus colidiu com um poste na manhã deste sábado (4), na Rua Joaquim Murtinho, na altura do número 542, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, provocando a suspensão da circulação dos bondes no bairro.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a via foi parcialmente interditada para a realização da troca do poste atingido. Equipes da CET-Rio e da Light atuam no local.

Segundo informações divulgadas pelo sistema de bondes de Santa Teresa, a circulação foi suspensa e ainda não há previsão de retomada. O transporte é um dos principais meios de locomoção da região e também uma das atrações turísticas mais conhecidas da cidade.

A interdição impacta o trânsito local e exige atenção de motoristas e pedestres que passam pelo trecho. O acidente também afeta a rotina de moradores e comerciantes do bairro, que não terão a circulação comum do local em feriados.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as circunstâncias da colisão.

