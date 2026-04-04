O quadro do sargento, inicialmente tratado como estável, sofreu uma piora. Diante da gravidade, familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais para doação de sangue. O policial, que é lotado no 41º BPM (Irajá), precisa urgentemente dos tipos A+, A-, O+ e O-.
O crime
O sargento estava de folga quando entrou por engano na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Oeste. O carro do agente foi alvo de diversos disparos. Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam a ocorrência e o policiamento segue intensificado na região para tentar identificar os autores do ataque.
As doações devem ser feitas no HemoRio, no Centro do Rio. É fundamental informar o nome do paciente e a unidade onde ele está internado no momento da doação.
Local: Rua Frei Caneca, 8 – Centro.
Horário: Segunda a domingo, das 7h às 18h (incluindo feriados).
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