Sargento está em estado grave e precisa de doações - Reprodução

Sargento está em estado grave e precisa de doações Reprodução

Publicado 04/04/2026 13:57

Rio - O sargento Jonathan Soares Lucas, de 39 anos, baleado na última quinta-feira (2), apresenta quadro de saúde grave. A informação foi confirmada pela direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para onde o policial foi transferido após receber os primeiros atendimentos na UPA da Taquara.

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O quadro do sargento, inicialmente tratado como estável, sofreu uma piora. Diante da gravidade, familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais para doação de sangue. O policial, que é lotado no 41º BPM (Irajá), precisa urgentemente dos tipos A+, A-, O+ e O-.



O crime O quadro do sargento, inicialmente tratado como estável, sofreu uma piora. Diante da gravidade, familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais para doação de sangue. O policial, que é lotado no 41º BPM (Irajá), precisa urgentemente dos tipos A+, A-, O+ e O-.

O sargento estava de folga quando entrou por engano na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Oeste. O carro do agente foi alvo de diversos disparos. Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam a ocorrência e o policiamento segue intensificado na região para tentar identificar os autores do ataque.

As doações devem ser feitas no HemoRio, no Centro do Rio. É fundamental informar o nome do paciente e a unidade onde ele está internado no momento da doação.



Local: Rua Frei Caneca, 8 – Centro.



Horário: Segunda a domingo, das 7h às 18h (incluindo feriados).