Mulher foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói) - Divulgação

Mulher foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói)Divulgação

Publicado 04/04/2026 18:37

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, na tarde de sexta-feira (3), por proferir ofensas racistas contra a funcionária de um bar e um pedestre no bairro de Ingá, em Niterói. O caso aconteceu na Rua Presidente Pedreira e mobilizou agentes do programa Segurança Presente que faziam o patrulhamento na região.



De acordo as testemunhas, a mulher estava visivelmente alterada e disparou xingamentos como "macaca", além de perguntar se as vítimas "queriam banana". Os policiais foram acionados e detiveram a suspeita.



Segundo a Polícia Civil, ela foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado. Na delegacia, a mulher foi autuada pelo crime de injúria racial.



Todos os envolvidos já prestaram depoimento e agentes realizam diligências para concluir o inquérito.