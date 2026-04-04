Deputado federal Luciano Vieira, líder do PSDB no Rio de Janeiro - Divulgação

Deputado federal Luciano Vieira, líder do PSDB no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 04/04/2026 19:15

O PSDB do Rio de Janeiro tem ampliado sua articulação política e reúne um grupo de parlamentares, ex-prefeitos e figuras públicas de diferentes áreas com foco nas eleições de outubro de 2026. De acordo com avaliação interna da legenda, o partido figura atualmente entre as três principais forças eleitorais no estado, ao lado de PL e PSD.

A sigla é presidida no estado pelo deputado federal Luciano Vieira, que lidera o processo de reorganização partidária. O PSDB afirma ter atraído novos quadros e ampliado sua base política nos últimos anos, com a incorporação de nomes com atuação no Legislativo e no Executivo municipal.

Entre os integrantes citados pelo partido estão os deputados federais Marcelo Queiroz, Murilo Gouveia, Ricardo Abraão, Marcos Soares, Caio Viana e Juninho Pneu. Também integram o grupo ex-prefeitos e ex-deputados, como Dr. Aluízio, Noel de Carvalho, Dr. João Ferreira, Cristiano, Severino Ananias e Mário Esteves.

A legenda também reúne nomes conhecidos fora da política institucional, como o ex-jogador Edmundo, o dirigente esportivo Marcos Braz, a influenciadora Antônia Fontenelle, a cantora Cristina Mel, a radialista Rosane Félix e Juliana Benício, irmã do ator Murilo Benício.

Segundo avaliação do próprio partido, a composição do grupo pode resultar na eleição de ao menos oito deputados federais pelo estado, o que representaria um avanço em relação às últimas legislaturas. A estratégia inclui a combinação de políticos com experiência e figuras públicas com presença nas redes sociais.

Além da atuação à frente do diretório estadual, Luciano Vieira é citado internamente como possível integrante de chapas majoritárias em 2026. O partido avalia que a articulação política e a ampliação da base são fatores que podem influenciar seu desempenho eleitoral no estado.