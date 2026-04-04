Deputado federal Luciano Vieira, líder do PSDB no Rio de JaneiroDivulgação
PSDB amplia articulação no Rio e projeta crescimento para eleições de outubro
Partido reúne parlamentares, ex-prefeitos e figuras públicas para despontar como uma das principais forças políticas no estado
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Droga saiu de São Paulo e tinha como destino a cidade de Macaé, no Norte Fluminense
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