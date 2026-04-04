Ação social do Instituto Imperatriz Leopoldinense distribuiu cinco mil ovos de Páscoa - Nelson Malfacini/Divulgação Imperatriz

Ação social do Instituto Imperatriz Leopoldinense distribuiu cinco mil ovos de PáscoaNelson Malfacini/Divulgação Imperatriz

Publicado 04/04/2026 16:21

Rio - O Instituto Imperatriz Leopoldinense realizou, neste sábado (4), a entrega de cinco mil ovos de Páscoa para crianças do Complexo do Alemão, Zona Leopoldina e Zona Norte. Apenas na quadra da escola de samba, localizada na Rua Professor Lacé, em Ramos, foram distribuídos dois mil chocolates.

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“Sem dúvidas, é um dos eventos mais importantes e felizes que o nosso Instituto promove. Há mais de 6 anos, realizamos essa ação e é sempre marcante. Cada sorriso das crianças, cada abraço, isso nos transforma e motiva a fazer ainda mais por todos da Zona da Leopoldina”, afirmou Catia Drumond, presidente do Instituto.



A ação teve início às 10h e reuniu voluntários para a entrega dos ovos de chocolate. Desde cedo, as famílias marcaram presença na quadra para retirar os doces e aproveitar para tirar fotos com o coelhinho da Páscoa.

