Ação social do Instituto Imperatriz Leopoldinense distribuiu cinco mil ovos de PáscoaNelson Malfacini/Divulgação Imperatriz

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Rio - O Instituto Imperatriz Leopoldinense realizou, neste sábado (4), a entrega de cinco mil ovos de Páscoa para crianças do Complexo do Alemão, Zona Leopoldina e Zona Norte. Apenas na quadra da escola de samba, localizada na Rua Professor Lacé, em Ramos, foram distribuídos dois mil chocolates.
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Ação social do Instituto Imperatriz Leopoldinense distribuiu cinco mil ovos de Páscoa - Nelson Malfacini/Divulgação Imperatriz
Ação social do Instituto Imperatriz Leopoldinense distribuiu cinco mil ovos de Páscoa - Nelson Malfacini/Divulgação Imperatriz
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Ação social do Instituto Imperatriz Leopoldinense distribuiu cinco mil ovos de Páscoa - Nelson Malfacini/Divulgação Imperatriz
Ação social do Instituto Imperatriz Leopoldinense distribuiu cinco mil ovos de Páscoa - Nelson Malfacini/Divulgação Imperatriz
“Sem dúvidas, é um dos eventos mais importantes e felizes que o nosso Instituto promove. Há mais de 6 anos, realizamos essa ação e é sempre marcante. Cada sorriso das crianças, cada abraço, isso nos transforma e motiva a fazer ainda mais por todos da Zona da Leopoldina”, afirmou Catia Drumond, presidente do Instituto.

A ação teve início às 10h e reuniu voluntários para a entrega dos ovos de chocolate. Desde cedo, as famílias marcaram presença na quadra para retirar os doces e aproveitar para tirar fotos com o coelhinho da Páscoa.