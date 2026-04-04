Caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo)Reprodução/ Redes Sociais @Pcerj
Responsável pelo caso, o delegado Mário Lamblet, titular da 72ª DP (Mutuá, São Gonçalo), afirmou que a apuração está em fase final e deve ser concluída nos próximos dias. "Todos os envolvidos e responsáveis estão sendo chamados para serem ouvidos na delegacia", garantiu. Segundo ele, a expectativa é de que o inquérito seja encerrado em breve: "Ainda essa semana terminaremos a investigação".
De acordo com a família, a vítima já vinha sofrendo agressões anteriores por parte das mesmas meninas, mas não havia relatado os episódios. Após o ocorrido mais recente, a criança apresentou forte abalo emocional. O caso foi registrado como crime contra criança ou adolescente, além de lesão corporal.
O delegado também explicou como funciona a responsabilização em situações que envolvem menores de idade. "Quando uma criança (até 12 anos incompletos) comete um ato infracional (crime), ela não é responsabilizada penalmente, mas sim submetida a medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar ou Juiz da Infância e Juventude. O procedimento envolve registrar o fato e encaminhar aos pais ou responsáveis para acompanhamento, visando orientação e, se necessário, tratamento", afirmou.
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