Caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo)Reprodução/ Redes Sociais @Pcerj

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Ana Fernanda Freire
A Polícia Civil do Rio de Janeiro intensificou as investigações sobre o caso de bullying extremo envolvendo uma menina de 11 anos em um condomínio de São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a denúncia, feita pela avó da vítima ao jornal O DIA, a neta foi levada por outras crianças maiores a uma área de mata e obrigada, sob ameaças, a comer fezes de cachorro — a ação que ainda foi filmada e compartilhada entre outras crianças.

Responsável pelo caso, o delegado Mário Lamblet, titular da 72ª DP (Mutuá, São Gonçalo), afirmou que a apuração está em fase final e deve ser concluída nos próximos dias. "Todos os envolvidos e responsáveis estão sendo chamados para serem ouvidos na delegacia", garantiu. Segundo ele, a expectativa é de que o inquérito seja encerrado em breve: "Ainda essa semana terminaremos a investigação".

De acordo com a família, a vítima já vinha sofrendo agressões anteriores por parte das mesmas meninas, mas não havia relatado os episódios. Após o ocorrido mais recente, a criança apresentou forte abalo emocional. O caso foi registrado como crime contra criança ou adolescente, além de lesão corporal.

O delegado também explicou como funciona a responsabilização em situações que envolvem menores de idade. "Quando uma criança (até 12 anos incompletos) comete um ato infracional (crime), ela não é responsabilizada penalmente, mas sim submetida a medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar ou Juiz da Infância e Juventude. O procedimento envolve registrar o fato e encaminhar aos pais ou responsáveis para acompanhamento, visando orientação e, se necessário, tratamento", afirmou.
A avó da menina agredida pede justiça e espera que o caso não fique impune. "É repugnante, não quero que essa situação passe impune e quero que tenha visibilidade para que os pais fiquem mais atentos aos seus filhos. A minha neta está arrasada, muito introspectiva, está chorando. É um sentimento horrível, porque foi humilhante o que essa menina fez ela passar", disse.