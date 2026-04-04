Loja de doces do Mercadão de Madureira fica lotada um dia antes da Páscoa - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Loja de doces do Mercadão de Madureira fica lotada um dia antes da PáscoaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/04/2026 14:05

Rio - Um dia antes da Páscoa, milhares de pessoas deixaram para fazer as compras dos chocolates para a última hora. Neste sábado (4), o Mercadão de Madureira, na Zona Norte do Rio, ficou com os corredores cheios de consumidores em busca do melhor preço. Enquanto alguns apostam nos doces prontos, outros se aventuram em fazer produtos artesanais.

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