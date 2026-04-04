Loja de doces do Mercadão de Madureira fica lotada um dia antes da PáscoaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
As irmãs Karine e Karoline Silva, de 25 e 26 anos, respectivamente, foram em busca de formas de ovos de Páscoa para produzir os chocolates para as crianças da família. “A gente está comprando as coisinhas para fazer os ovos para os nossos sobrinhos, vai ser a primeira vez. Até o momento, estamos achando os preços acessíveis, primeira vez comprando. Vai ser uma correria, vamos fazer quatro ovos”, disse Karine a O DIA.
Já a empreendedora Natalia Moraes, de 34 anos, contou que achou os preços salgados. Ela, que produz buquês de bombons e cestas de chocolates, teve que se desdobrar para garantir algum tipo de lucro. “Os valores estão bem altinhos. Está bem salgado. Nas cestas não deu para lucrar muito, mas a gente conseguiu dar um jeito e estão vendendo bem”, relatou.
Gerente de uma loja de embalagens do Mercadão, Vanessa Costa, de 34 anos, contou quais são os produtos mais procurados para a Páscoa. “A loja está bem movimentada, estamos vendendo bastante embalagens, caixinhas, lacinhos, e saquinhos de presente – que as pessoas usam para colocar as caixinhas de bombom. O preço está quase a mesma coisa. Agora, no finalzinho, a gente abaixa um pouco, coloca em promoção e o pessoal vai levando”, disse.
O vendedor Nico Oliveira, que possui uma barraca de caixas de bombom em frente ao Mercadão, também reclamou dos preços. Segundo ele, até os insumos básicos para o comércio, como sacolas plásticas, tiveram aumento.
“Trabalho aqui há mais de 20 anos. As vendas estão muito ruins e a tendência é piorar, não tem mais melhorias não. Do jeito que está, acho que não consigo vender bastante até a Páscoa. Esse ano está bem pior, certeza. Do jeito que está inflação, com aquela guerra lá fora…. até para comprar, está tudo mais caro. Até a bolsa que a gente comprava aumentou”, afirmou.
Na última semana de março, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio do Procon Carioca, realizou uma pesquisa comparativa de preços que identificou variações de até 199,88% em itens de chocolate comercializados no e-commerce. Ao todo, foram analisados 31 produtos, entre ovos de Páscoa, barras de chocolate e caixas de bombons.
O aumento dos preços também é sentido nas lojas físicas. Para a babá Andreia Cesário, de 52 anos, a Páscoa também será salgada. "Estou na correria. Só dava para vir hoje mesmo e estou achando os preços um pouquinho salgados, ainda mais que é antes do quinto dia útil", declarou ela, que contou que está em busca de chocolates para as netas. "Tenho duas, uma de 4 e outra de 2 anos. Eu acho que é mais a minha vontade de dar do que delas de receber", riu. "Eu gosto de manter essa fantasia do Coelhinho da Páscoa, que é tão legal. Já existe tanta maldade por aí, o que custa acreditar em um coelhinho?", disse.
Promoções lotam loja de doce
Embora enfrentem longas filas, os que deixam para comprar na última hora conseguem garantir alguns preços melhores. Na loja Fonte dos Doces, uma das maiores e mais tradicionais do Mercadão de Madureira, promoções relâmpago atraem clientes, que disputam espaço para garantir o chocolate da família.
O mototáxi Iuri Souza, de 26 anos, saiu da loja com oito ovos de Páscoa para distribuir para a criançada. "É correria total, porque no último dia… sabe como é. Estou levando ovos para os sobrinhos, filho, afilhado. E os preços estão bacana demais. Os ovos estão saindo a R$ 30. Vale total enfrentar a fila", afirmou.
A dona de casa Meire Gláucia, de 52 anos, também encheu a cestinha de compras. No local, ela garantiu os chocolates para os filhos e netos. "Estou na correria. A gente sempre deixa para a última hora, não adianta. Tem a semana inteira, mas vem sempre no último dia. Os preços aqui estão bons. Estou levando ovo de Páscoa, barra de chocolate, um pouquinho de cada coisa. Tenho cinco filhos e quatro netos. Vou levar uma lembrancinha para cada um. No começo da semana, o ovo estava mais caro, não levamos, mas hoje está mais enconta, estamos conseguindo levar", contou.
Como uma forma de driblar os preços sem deixar de presentear as pessoas que ama, o desenvolvedor de software Vinícius Catarino, de 34 anos, apostou em doces variados para montar cestas de chocolate. "O ovo está muito caro, então a gente acaba comprando vários chocolates e faz uma cesta para distribuir para o pessoal da família. Fica mais em conta e a gente consegue dar bem mais chocolate. Estou levando Nutella, bombom Twix, M&Ms, Bis, bolinho Ana Maria, Nescal Ball, barra de chocolate… com isso aqui eu faço três cestas, para dois sobrinhos e minha namorada. O chocolate avulso está com os preços bem em conta, mais tranquilo que o ovo", explicou.
A dona de casa Simone de Oliveira, de 53 anos, no entanto, não abriu mão do ovo de Páscoa para o netinho, de 6 anos. "Vim comprar o ovo do meu pequenininho. O preço está ótimo, achei um por R$ 27. Eles capricharam no preço. Lá em casa todo mundo ganha chocolate, comprei caixa de bombom, mas o ovinho preferencial é para ele, meu único netinho", se derreteu.
De acordo com o subgerente José Ferreira, de 39 anos, a movimentação da loja está ótima. "Cada vez mais a gente trabalha para atender bem o cliente. Graças a Deus, nossas expectativas estão valendo a pena. Os preços estão ótimos, bem abaixo dos de outros lugares, até porque nossa venda geralmente sai em preço de atacado, então sempre sai um pouco mais barato. A compra para a loja sempre sai um pouco mais caro, sempre aumenta, mas a gente tenta dar um jeito de deixar o cliente satisfeito", disse.
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