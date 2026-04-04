Carga de 10 kg abasteceria o tráfico em Macaé - Divulgação

Carga de 10 kg abasteceria o tráfico em MacaéDivulgação

Publicado 04/04/2026 16:37

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na sexta-feira (4), transportando cerca de 10 kg de cocaína dentro de um pneu estepe, no município de Casemiro de Abreu. A droga saiu de São Paulo e tinha como destino o município de Macaé, no Norte Fluminense.

A ação aconteceu durante uma blitz da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em um posto de combustíveis na BR-101. Segundo a PF, o que entregou o criminoso foi o peso excessivo do pneu reserva, que chamou a atenção dos agentes durante a vistoria no veículo.

Ao desmontarem o pneu e revistarem o painel do carro, os policiais encontraram diversos tabletes da droga. O motorista confessou que recebia ordens de uma facção criminosa para realizar a entrega e foi levado para a delegacia da PF em Macaé. Ele responderá por tráfico de entorpecentes.