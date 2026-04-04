Carga de 10 kg abasteceria o tráfico em MacaéDivulgação
Homem é preso com 10 kg de cocaína dentro do estepe do carro
Droga saiu de São Paulo e tinha como destino a cidade de Macaé, no Norte Fluminense
Secretaria Estadual de Saúde do Rio destaca importância de intensificar cuidados com a saúde do fígado
Para que sejam evitadas doenças como hepatites B e C, é preciso estar atenta à prevenção, manter a vacinação em dia e realizar testagem regularmente
Alerta para os pais: Crianças pequenas não devem usar celular
Especialistas reforçam o quanto os aparelhos podem atrapalhar o desenvolvimento na primeira infância
Nuno Vasconcellos: O Senado sob a luz dos holofotes
Os movimentos mais recentes da política mostram que o senador é muito mais do que um deputado de luxo. E o eleitor precisa ter cuidado redobrado na hora de escolhê-lo
Bandidos lançam drone com granada contra PMs durante invasão em Curicica
Moradores da Vila Sapê voltaram a viver momentos de tensão neste sábado (4)
Guerra entre criminosos deixa homem baleado na Vila Kennedy
Tiroteio aconteceu em plena luz do dia, em uma região com grande movimentação devido à distribuição de caixas de bombons
PSDB amplia articulação no Rio e projeta crescimento para eleições de outubro
Partido reúne parlamentares, ex-prefeitos e figuras públicas para despontar como uma das principais forças políticas no estado
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