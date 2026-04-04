Linha 897 ganha frota zero km - Divulgação

Linha 897 ganha frota zero kmDivulgação

Publicado 04/04/2026 14:41

Rio - Os passageiros que utilizam a linha 897 (Pingo D’Água x Paciência), na Zona Oeste, passam a contar com ônibus novos e mais modernos a partir deste sábado (4). A frota de dez miniônibus antigos foi totalmente substituída por veículos zero quilômetro, equipados com ar-condicionado e nova identidade visual.

A linha 897 é estratégica para aqueles que circulam entre o Terminal Pingo D’Água, as estações de trem e BRT e pontos de grande movimento, como a UPA de Paciência. Segundo a Prefeitura, esta já é a décima linha da região a ter 100% dos carros renovados nos últimos meses.

Além disso, a Prefeitura divulgou um plano para ampliar a frota em outras regiões. Um novo edital de licitação prevê a chegada de mais de mil ônibus para atender bairros como Bangu, Santa Cruz, Vila Isabel e Ilha do Governador.