Carro é flagrado trafegando em alta velocidade na ciclovia da praia do Recreio, neste sábado (4)Reprodução/Redes sociais
Carro é flagrado trafegando em alta velocidade na ciclovia da praia do Recreio dos Bandeirantes, no fim da manhã deste sábado (4)— Jornal O Dia (@jornalodia) April 4, 2026
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Nas redes sociais, uma mulher relatou que quase foi atropelada pelo motorista. "Quase me atropelou. Eu estava de bicicleta na ciclovia, e ele em alta velocidade. Tinha até um cadeirante no local", contou a jovem.
Um morador afirmou que a situação não é novidade para quem frequenta a região. "Infelizmente, isso aqui no Recreio é norma. Sem contar motos e bikes elétricas andando a mais de 40 km/h na ciclovia, onde circulam idosos, crianças e pessoas se exercitando... Enfim, deveria haver mais fiscalização", reclamou.
Testemunhas disseram que o carro percorreu um longo trajeto até retornar à pista destinada aos veículos. Ainda segundo relatos, não havia policiamento no momento do ocorrido.
A reportagem procurou a Polícia Militar e a Guarda Municipal do Rio para saber se houve acionamento para o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto.
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