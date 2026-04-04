Carro é flagrado trafegando em alta velocidade na ciclovia da praia do Recreio, neste sábado (4) - Reprodução/Redes sociais

Carro é flagrado trafegando em alta velocidade na ciclovia da praia do Recreio, neste sábado (4)Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/04/2026 18:11

Rio - Um motorista, em um carro modelo Fiat Uno prata, invadiu a ciclovia da Praia do Recreio, sentido Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, e trafegou em alta velocidade por um longo trecho. O caso aconteceu no fim da manhã deste sábado (4) e foi flagrado por um pedestre que transitava pela faixa exclusiva. Veja o vídeo abaixo.