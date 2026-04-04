Carro é flagrado trafegando em alta velocidade na ciclovia da praia do Recreio, neste sábado (4)Reprodução/Redes sociais

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Rio - Um motorista, em um carro modelo Fiat Uno prata, invadiu a ciclovia da Praia do Recreio, sentido Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, e trafegou em alta velocidade por um longo trecho. O caso aconteceu no fim da manhã deste sábado (4) e foi flagrado por um pedestre que transitava pela faixa exclusiva. Veja o vídeo abaixo.
Nas imagens, é possível ver o veículo em alta velocidade, passando muito próximo de ciclistas, banhistas e pedestres que praticavam atividades físicas no local. Em um dos momentos, um cadeirante aparece atravessando a ciclovia justamente quando o carro passa pela área proibida. Assista:


Nas redes sociais, uma mulher relatou que quase foi atropelada pelo motorista. "Quase me atropelou. Eu estava de bicicleta na ciclovia, e ele em alta velocidade. Tinha até um cadeirante no local", contou a jovem.

Um morador afirmou que a situação não é novidade para quem frequenta a região. "Infelizmente, isso aqui no Recreio é norma. Sem contar motos e bikes elétricas andando a mais de 40 km/h na ciclovia, onde circulam idosos, crianças e pessoas se exercitando... Enfim, deveria haver mais fiscalização", reclamou.

Testemunhas disseram que o carro percorreu um longo trajeto até retornar à pista destinada aos veículos. Ainda segundo relatos, não havia policiamento no momento do ocorrido.

A reportagem procurou a Polícia Militar e a Guarda Municipal do Rio para saber se houve acionamento para o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto.
 
 