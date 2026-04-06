Seis homens foram presos por roubo a veículo no Engenho da Rainha, na Zona Norte - Reprodução

Seis homens foram presos por roubo a veículo no Engenho da Rainha, na Zona NorteReprodução

Publicado 06/04/2026 09:39

Rio – Seis homens, suspeitos de roubo a um veículo, foram presos por policiais do 3º BPM (Méier), na Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha, Zona Norte.



De acordo com a corporação, os agentes patrulhavam a região neste sábado (4), quando identificaram o grupo agindo de forma suspeita dentro de um Citroen preto. Em seguida, eles deram a ordem de parada, mas o condutor ignorou e fugiu.



Uma perseguição se iniciou um cerco tático foi feito, interceptando o veículo. Na abordagem, os militares encontraram uma pistola calibre 40, uma arma falsa, e um bloqueador de veículo. Os suspeitos, ainda segundo a PM, são da favela Primavera, de Cavalcanti, também na Zona Norte.



Os presos, o veículo recuperado e as armas foram encaminhados à 44ª DP (Inhaúma).

