Alvin L morre aos 67 anos - Reprodução do Instagram

Alvin L morre aos 67 anosReprodução do Instagram

Publicado 06/04/2026 11:04

O compositor, guitarrista e cantor Alvin L morreu nesse domingo (5), no Rio de Janeiro, aos 67 anos. Conhecido por assinar canções marcantes da música brasileira, o artista teve a morte causada por um ataque cardíaco enquanto dormia, poucos dias após completar mais um ano de vida.

O velório aconteceu nesta segunda-feira (6), no Memorial do Carmo, na capital fluminense, com cerimônia seguida de cremação. A notícia mobilizou artistas e admiradores, que reconhecem a importância de Alvin na construção de diferentes fases do pop nacional.

De Salvador ao protagonismo nos bastidores da música

Nascido em Salvador, mas com trajetória consolidada no Rio, Alvin L, nome artístico de Arnaldo José Lima Santos, construiu uma carreira longe dos holofotes tradicionais. Sem buscar o estrelato, encontrou na composição seu principal espaço de expressão.

Desde o fim dos anos 1970, circulou por bandas e movimentos ligados à cena alternativa, participando de grupos como Vândalos, Rapazes da Vida Fácil e Sex Beatles. Nessas formações, ajudou a moldar sonoridades que dialogavam com o punk, o new wave e o rock experimental brasileiro.

Parceria com Marina Lima

Entre suas obras mais conhecidas está "Não Sei Dançar", eternizada na voz de Marina Lima no início dos anos 1990. A canção se tornou um dos pontos altos da discografia da artista e ajudou a projetar Alvin como um compositor de sensibilidade singular.

A parceria entre os dois se estendeu ao longo dos anos, resultando em outras músicas importantes. Alvin contribuiu em diferentes fases da carreira da cantora, consolidando uma relação artística duradoura e criativa.

Contribuição para o Capital Inicial

Além do trabalho com Marina Lima, Alvin L teve papel fundamental na trajetória do Capital Inicial, especialmente a partir dos anos 1990 e, com mais força, nos anos 2000. Ao lado de Dinho Ouro Preto, participou da criação de músicas que marcaram a retomada da banda, incluindo sucessos que ganharam grande alcance com o álbum acústico do grupo. Sua assinatura também aparece em composições que atravessaram décadas, mostrando sua versatilidade e permanência na música brasileira.

Legado construído em mais de 200 composições

Mesmo com apenas um álbum solo lançado, Alvin L construiu uma obra extensa como compositor. Suas músicas foram gravadas por diversos artistas e atravessaram diferentes estilos e gerações. Mais do que números, seu legado está na consistência e na identidade de suas criações, muitas vezes reconhecidas pelo público sem que o nome do autor estivesse em evidência.

Presença além da música

Nos últimos anos, Alvin também explorou outras formas de expressão, como a literatura, ampliando ainda mais seu campo criativo. Ainda assim, foi na música que deixou sua marca mais profunda. Com sua morte, o cenário cultural brasileiro perde um artista que ajudou a construir, nos bastidores, algumas das canções mais importantes das últimas décadas.