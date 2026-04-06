Caso está sendo investigado pela 132ª DP (Arraial do Cabo) - Divulgação

Caso está sendo investigado pela 132ª DP (Arraial do Cabo)Divulgação

Publicado 06/04/2026 11:37

Rio – Policiais civis prenderam em flagrante a mãe e o padrasto de um bebê de 1 ano e 2 meses, por torturarem a criança, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos, neste domingo de Páscoa (5).

Os agentes foram acionados após uma equipe do Hospital Geral de Arraial informar que uma criança havia dado entrada com múltiplas lesões pelo corpo. De acordo com os médicos, os ferimentos eram típicos de agressões físicas, o que contrastou com a versão de que ela teria sido atacada por um animal, alegada pelos responsáveis.



Diante da suspeita, os policiais realizaram a perícia e confirmaram que o bebê sofreu violência humana, e a dupla, que não teve os nomes divulgados, acabou enquadrada na Lei de Tortura.

Ainda segundo a Polícia Civil, a criança recebeu atendimento médico e foi entregue ao pai. O caso está sendo investigado pela 132ª DP (Arraial do Cabo).