Gabriel Souza dos Santos, de 25 anos, foi preso em Niterói - Divulgação

Gabriel Souza dos Santos, de 25 anos, foi preso em NiteróiDivulgação

Publicado 12/04/2026 11:33

Rio - Gabriel Souza dos Santos, de 25 anos, conhecido como Batoré, foi preso por policiais militares, na noite deste sábado (11), durante ação no Morro do Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana. O criminoso era procurado desde agosto de 2025, quando deixou o sistema penitenciário para uma saída temporária de Dia dos Pais.



A prisão, que se deu através de informações repassadas pelo Disque Denúncia ao 12º BPM e ao 4º CPA, aconteceu em uma "boca de fumo". Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam o patrulhamento na comunidade quando avistaram um homem em em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das equipes, Batoré tentou fugir, sem sucesso.



Ainda durante a ação, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm com numeração raspada, 46 munições intactas, um rádio, além de 415 trouxinhas de maconha, 270 pinos de cocaína e 195 pedras de crack, além de R$ 250 em espécie.



Gabriel possui um histórico extenso de passagens pela polícia. Em 2018, foi detido por roubo, voltando a ser preso em 2020 por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. No ano de 2024, ele havia obtido a progressão para o regime semiaberto, mas rompeu o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) há oito meses.



A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca).