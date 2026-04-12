TRE-RJ lançou atendimento via WhatsApp - Divulgação

TRE-RJ lançou atendimento via WhatsAppDivulgação

Publicado 12/04/2026 11:53

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro lançou mais um canal oficial de atendimento ao eleitor: o serviço por WhatsApp, disponível exclusivamente pelo número (21) 3436-9000. Segundo a instituição, a ferramenta foi desenvolvida para oferecer informações ágeis e confiáveis aos eleitores fluminenses por meio do autoatendimento, a qualquer hora.



Ao iniciar a conversa, o eleitor acessa um menu principal com diferentes temas, entre eles eleitores, mesários, partidos políticos e candidatos.

O chefe do Núcleo de Ouvidoria Eleitoral, Robson de Oliveira Sobrinho, explica que esse menu é dinâmico e será continuamente ajustado conforme o momento do processo eleitoral e as demandas mais procuradas pelo público em cada período, garantindo que as respostas estejam sempre atualizadas e alinhadas às necessidades reais da população.



"Fizemos um levantamento de todos os pedidos de informação que chegaram à Ouvidoria para identificar os assuntos que geraram mais dúvidas nos eleitores e preparamos um serviço para responder de forma clara e objetiva aos questionamentos mais frequentes", afirma o servidor.

Até o encerramento do cadastro eleitoral, em 6 de maio, as demandas recebidas pelo serviço vão embasar um novo refinamento do menu, para atender ao público da melhor maneira, revela o órgão.



Para garantir agilidade e precisão no atendimento, a ferramenta foi programada com respostas humanizadas e remete a links do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio TRE-RJ, assegurando que o eleitor tenha acesso a fontes oficiais e verificadas. No menu da biometria, foi incorporada inteligência artificial generativa, o que permite à ferramenta interpretar os questionamentos e formular respostas adequadas com base em informações institucionais previamente validadas.



O WhatsApp do TRE-RJ, lançado na última quinta-feira (9), complementa o serviço oferecido pelo Disque TRE-RJ, de atendimento telefônico, que funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, também pelo número (21) 3436-9000, ampliando os canais de comunicação entre o Tribunal e os cidadãos fluminenses.



Cidadãos aptos a votar nas eleições têm até 6 de maio para tirar o título, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências na Justiça Eleitoral.

