TRE-RJ lançou atendimento via WhatsAppDivulgação
Ao iniciar a conversa, o eleitor acessa um menu principal com diferentes temas, entre eles eleitores, mesários, partidos políticos e candidatos.
"Fizemos um levantamento de todos os pedidos de informação que chegaram à Ouvidoria para identificar os assuntos que geraram mais dúvidas nos eleitores e preparamos um serviço para responder de forma clara e objetiva aos questionamentos mais frequentes", afirma o servidor.
Para garantir agilidade e precisão no atendimento, a ferramenta foi programada com respostas humanizadas e remete a links do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio TRE-RJ, assegurando que o eleitor tenha acesso a fontes oficiais e verificadas. No menu da biometria, foi incorporada inteligência artificial generativa, o que permite à ferramenta interpretar os questionamentos e formular respostas adequadas com base em informações institucionais previamente validadas.
O WhatsApp do TRE-RJ, lançado na última quinta-feira (9), complementa o serviço oferecido pelo Disque TRE-RJ, de atendimento telefônico, que funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, também pelo número (21) 3436-9000, ampliando os canais de comunicação entre o Tribunal e os cidadãos fluminenses.
Cidadãos aptos a votar nas eleições têm até 6 de maio para tirar o título, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências na Justiça Eleitoral.
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