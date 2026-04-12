O homem foi conduzido para a 4ª DPForça Municipal / Divulgação
De acordo com a prefeitura, uma equipe realizava patrulhamento preventivo na Avenida Presidente Vargas com Rua Uruguaiana e foi acionada por um homem que informou ter sido furtado durante sua viagem de ônibus de São Paulo para o Rio. Entre seus pertences levados estava um fone de ouvido com rastreador, que apontava para uma localização em frente ao metrô da Uruguaiana.
Imediatamente, os agentes dirigiram-se ao local indicado pelo GPS e, ao identificarem o suspeito, realizaram a abordagem. Com ele, encontraram a mochila e todos os pertences furtados. O homem confessou o crime e foi conduzido para a 4ª DP (Centro), onde ficou preso em flagrante. Ele já possuía outras três anotações, sendo duas por furto e uma por receptação.
Já à noite, também na Avenida Presidente Vargas, outra guarnição da Força Municipal foi alertada por um motorista de ônibus da linha 384 (Castelo x Pavuna), que relatou que um grupo homens havia acabado de furtar o telefone celular de um taxista e entrado em um outro coletivo da linha 222.
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