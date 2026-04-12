O homem foi conduzido para a 4ª DP - Força Municipal / Divulgação

O homem foi conduzido para a 4ª DPForça Municipal / Divulgação

Publicado 12/04/2026 11:55

Rio - Agentes da Força Municipal prenderam em flagrante um homem, identificado como Osmar Vieira da Silva, por furto de uma mochila com dois notebooks, um aparelho de telefone celular, um relógio e um cordão de ouro, na tarde deste sábado (11).

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De acordo com a prefeitura, uma equipe realizava patrulhamento preventivo na Avenida Presidente Vargas com Rua Uruguaiana e foi acionada por um homem que informou ter sido furtado durante sua viagem de ônibus de São Paulo para o Rio. Entre seus pertences levados estava um fone de ouvido com rastreador, que apontava para uma localização em frente ao metrô da Uruguaiana.



Imediatamente, os agentes dirigiram-se ao local indicado pelo GPS e, ao identificarem o suspeito, realizaram a abordagem. Com ele, encontraram a mochila e todos os pertences furtados. O homem confessou o crime e foi conduzido para a 4ª DP (Centro), onde ficou preso em flagrante. Ele já possuía outras três anotações, sendo duas por furto e uma por receptação.



Já à noite, também na Avenida Presidente Vargas, outra guarnição da Força Municipal foi alertada por um motorista de ônibus da linha 384 (Castelo x Pavuna), que relatou que um grupo homens havia acabado de furtar o telefone celular de um taxista e entrado em um outro coletivo da linha 222. De acordo com a prefeitura, uma equipe realizava patrulhamento preventivo na Avenida Presidente Vargas com Rua Uruguaiana e foi acionada por um homem que informou ter sido furtado durante sua viagem de ônibus de São Paulo para o Rio. Entre seus pertences levados estava um fone de ouvido com rastreador, que apontava para uma localização em frente ao metrô da Uruguaiana.Imediatamente, os agentes dirigiram-se ao local indicado pelo GPS e, ao identificarem o suspeito, realizaram a abordagem. Com ele, encontraram a mochila e todos os pertences furtados. O homem confessou o crime e foi conduzido para a 4ª DP (Centro), onde ficou preso em flagrante. Ele já possuía outras três anotações, sendo duas por furto e uma por receptação.Já à noite, também na Avenida Presidente Vargas, outra guarnição da Força Municipal foi alertada por um motorista de ônibus da linha 384 (Castelo x Pavuna), que relatou que um grupo homens havia acabado de furtar o telefone celular de um taxista e entrado em um outro coletivo da linha 222.

Em seguida, os agentes montaram um cerco tático de acompanhamento ao ônibus e conseguiram interceptá-lo. Em seu interior, logo identificaram os suspeitos. Um dos envolvidos tentou jogar o aparelho embaixo do banco, mas o telefone foi recuperado. Os três envolvidos, entre eles um adolescente, foram conduzidos à 4ª DP.