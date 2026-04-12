Bombeiros foram acionados e atuaram no local - Reprodução

Bombeiros foram acionados e atuaram no localReprodução

Publicado 12/04/2026 12:11

Rio – Um princípio de incêndio atingiu um hotel na Rua Gustavo Sampaio, no Leme, Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo (12).

A via precisou ser parcialmente interditada na altura da Rua Aureliano Leal, para o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Durante a ocorrência, moradores da região e pessoas que passavam pelo local ficaram assustados e curiosos com a movimentação das equipes e a presença de fumaça no entorno.



No fim da manhã, o fogo já havia sido controlado, restando apenas o trabalho de rescaldo a ser feito.



Procurado pela reportagem, o Novotel Leme informou que o incêndio foi de pequeno porte e não deixou feridos. Ainda segundo a administração, o funcionamento segue sem alterações.