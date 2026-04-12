Mônica Benício e William Siri - PSOL/Divulgação

Mônica Benício e William SiriPSOL/Divulgação

Publicado 12/04/2026 11:20

O PSOL definiu neste sábado, 11, a indicação do vereador William Siri como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e da vereadora Mônica Benicio, viúva de Marielle Franco, como como nome da legenda para disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro.

William Siri é vereador no Rio de Janeiro e cumpre o seu segundo mandato. Ele tem trajetória ligada às lutas populares. Morador de Campo Grande, na Zona Oeste, atua com foco nas áreas de educação e saúde, além da valorização dos servidores. Ele defende a reestatização da Cedae, a revisão de concessões de serviços públicos, especialmente dos transportes, e políticas voltadas à promoção do futuro da juventude fluminense.



Mônica Benicio, também vereadora no Rio, é arquiteta e urbanista, tendo atuação marcada pela defesa dos direitos humanos. Como pré-candidata ao Senado, defende o fortalecimento de projetos políticos do campo democrático e progressista.



De acordo com o PSOL, as pré-candidaturas fazem parte da estratégia de ampliação da presença institucional do partido e de participação no debate político estadual e nacional nos próximos anos.