Produtos vieram do Paraguai e foram interceptados em Xerém durante a madrugada - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Produtos vieram do Paraguai e foram interceptados em Xerém durante a madrugadaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 13/04/2026 06:44

Rio - A Polícia Civil interceptou um ônibus que vinha no Paraguai, na madrugada desta segunda-feira (13), transportando canetas emagrecedoras e anabolizantes, além de outros produtos. O veículo foi abordado em Xerém, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Na ação, um casal foi preso em flagrante.

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No momento da fiscalização, havia 42 pessoas a bordo, que acabaram conduzidas à Cidade da Polícia. Apenas o casal permaneceu detido, os demais foram liberados. No momento da fiscalização, havia 42 pessoas a bordo, que acabaram conduzidas à Cidade da Polícia. Apenas o casal permaneceu detido, os demais foram liberados.

Com eles, foi localizada grande quantidade de produtos de origem estrangeira introduzidos irregularmente no território nacional, dentre eles anabolizantes e frascos contendo a substância tirzepatida, desacompanhados de autorização da Anvisa. Além disso, televisão, caixas de som, roupas e perfumes sem nota fiscal também acabaram apreendidos.

O ônibus vinha sendo monitorado por suspeita de transportar material ilegal. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (Ssinte).

Todos os produtos estão sendo contabilizados e serão analisados, a fim de colaborar com as investigações em andamento, que visam identificar outros envolvidos na cadeia de importação e distribuição dos materiais.

Sobre as canetas emagrecedoras, a Anvisa proibiu a importação, venda e uso dos itens vindos do Paraguai. Medicamentos sem registro no Brasil só podem ser importados de forma excepcional e para uso exclusivamente pessoal, mediante prescrição médica e o cumprimento de requisitos adicionais.