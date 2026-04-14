Van cai em ribanceira e deixa 11 feridos em Angra dos Reis - Reprodução / TV Globo

Van cai em ribanceira e deixa 11 feridos em Angra dos ReisReprodução / TV Globo

Publicado 14/04/2026 09:57

Rio - Uma van que transportava pacientes para tratamento fora do município caiu numa ribanceira na localidade de Serra D'Água, em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio, na manhã desta terça-feira (14). Onze pessoas ficaram feridas no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de Angra dos Reis (10º GBM) foram acionadas às 6h07 e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Oito pessoas tiveram ferimentos leves e três foram classificadas como estado moderado.

Em nota enviada ao DIA, a Prefeitura de Angra informou que o Hospital Municipal de Rio Claro, no município vizinho, recebeu oito vítimas, enquanto o Hospital Municipal da Japuíba atendeu três pessoas. Todas estão estáveis.