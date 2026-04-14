Policiais Militares do Batalhão de Vias Expressas prendem homem envolvido em roubo de carga - Divulgação

Policiais Militares do Batalhão de Vias Expressas prendem homem envolvido em roubo de cargaDivulgação

Publicado 14/04/2026 12:52

Rio - Policiais Militares do Batalhão de Vias Expressas (BPVE) e do Comando de Polícia de Proximidade da Mangueira recuperaram, em duas ações diferentes, cargas de alimentos avaliadas em quase R$ 250 mil, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (14). Um homem foi preso numa das operações.

fotogaleria

Segundo a Polícia Militar, agentes do BPVE receberam a informação sobre o roubo de um caminhão que transportava carnes, ocorrido na Linha Vermelha. Os policiais localizaram o veículo na Avenida Brasil, próximo à Linha Amarela, e prenderam um homem, que estava no banco do motorista. O produto, avaliado em R$ 130 mil, foi recuperado totalmente.

Na mesma região, na localidade Esperança, em Manguinhos, policiais recuperaram outra carga de alimentos durante um patrulhamento. De acordo com os agentes envolvidos na ocorrência, uma testemunha presenciou o roubo na Mangueira e acionou a polícia. O caminhão foi localizado com base nas características informadas.

Quando os policiais se aproximaram do veículo, o suspeito desembarcou e fugiu. O motorista do caminhão informou que foi abordado por criminosos armados que o obrigaram a seguir para aquela comunidade. A carga, de R$ 114.912 mil, também foi recuperada sem danos. O caso foi registrado na 21ª DP, em Bonsucesso.



