Policiais Militares do Batalhão de Vias Expressas prendem homem envolvido em roubo de cargaDivulgação
PM recupera cargas de alimentos avaliadas em quase R$ 250 mil na Zona Norte
Duas ações diferentes foram realizadas nesta terça-feira (14), na mesma região
X do Nuno
Resultado de negociação entre Brasil e Paraguai terá impacto direto no preço da eletricidade
Caso Moïse Kabagambe: terceiro réu vai a júri popular nesta quarta
Brendon Alexander Luz da Silva, conhecido como Tota, é o último a ser julgado pelo espancamento e pela morte do jovem congolês
Vídeo mostra momento que servidor atropela e mata cãozinho em Queimados
Servidor, de 66 anos, dirigia o veículo em baixa velocidade pela Rua Francisco Gabriel Neto
Justiça ouve jovem investigado por estupro coletivo e mantém internação provisória
Adolescente participou de audiência de instrução na Vara da Infância e Juventude nesta terça-feira (14)
Servidores da Uerj realizam ato-vigília no TJ em meio à greve
Primeira mobilização unificada reúne técnicos, docentes e estudantes nesta quarta (15), com reunião prevista com o governo em exercício
Nova lei autoriza interdição imediata de ferros-velhos com material ilegal no Rio
Medida ainda prevê punições mais rigorosas em casos de reincidência
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