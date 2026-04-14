Polícia Civil e Prefeitura de São Gonçalo encontram abrigos clandestinos para idosos - Reprodução

Polícia Civil e Prefeitura de São Gonçalo encontram abrigos clandestinos para idososReprodução

Publicado 14/04/2026 13:16

Rio - Policiais civis realizam, nesta terça-feira (14), uma operação contra abrigos clandestinos para idosos no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação teve apoio da prefeitura e ainda investiga a prática de apropriação indevida de benefícios previdenciários. Um homem foi preso.

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De acordo com as investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), uma mulher seria responsável pela administração dos estabelecimentos. Agentes encontraram indícios de que familiares entregavam cartões de benefícios à investigada e deixavam os idosos sob sua guarda, em condições precárias e sem a assistência adequada.

Os abrigos ficam em áreas isoladas, alguns em meio à mata, onde estaria concentrada a maior parte das vítimas. As apurações descobriram que os idosos eram mantidos nesses locais, muitos com limitações físicas, cadeirantes e com problemas de saúde, exigindo cuidados especializados e acompanhamento contínuo.



O homem preso nesta terça é apontado como uma pessoa de confiança da responsável pelos abrigos e foi detido em flagrante pelos crimes de exposição a risco dos idosos e exercício irregular da atividade.

O imóvel vistoriado durante a operação interditado, em razão das condições insalubres constatadas no local.