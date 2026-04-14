Criança fez xixi no espelho que fica dentro da privada cenográficaReprodução / Instagram
Criança confunde obra de arte e faz xixi em vaso sanitário cenográfico
Artista plástico contou que se deparou com o 'vandalismo' durante uma vistoria de rotina antes da abertura da exposição
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