Criança fez xixi no espelho que fica dentro da privada cenográfica - Reprodução / Instagram

Criança fez xixi no espelho que fica dentro da privada cenográficaReprodução / Instagram

Publicado 14/04/2026 15:21

Rio - Uma criança fez xixi em uma obra de arte que imita um vaso sanitário, em uma exposição no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, no último domingo (12). Segundo o artista plástico criador da instalação, câmeras de segurança flagraram a ação.

Em seu perfil nas redes sociais, Anderson Thives, criador da exposição e da Galeria Provisória, que abriga a obra de arte, contou o caso inusitado e revelou que já temia que algo do tipo acontecesse. Em seguida, ele disse que sempre faz uma vistoria pela galeria antes de abrir ao público. Mas, desta vez, foi surpreendido ao abrir a privada e encontrar o xixi.

“No vaso sanitário, tem uma brincadeira, porque eu coloquei um espelho ali dentro. Quando você abre, tem um espelho. A brincadeira é essa, você se vê dentro de uma privada. Só que hoje tem uma coisa muito inusitada. Fizeram xixi dentro da privada fake”, relatou.

O artista contou que desconfiou que se tratava de urina pela coloração do líquido. Foi então que decidiu verificar as câmeras de segurança, que flagraram a criança fazendo xixi na privada.

De acordo com ele, esta não é a primeira vez que alguma criança tem a intenção de urinar na obra. “Eu já tinha ouvido isso uma outra vez. Teve uma mãe que falou assim: ‘aí não pode fazer xixi’. E hoje fizeram. Vandalizaram a minha instalação. Estou meio chocado, mas ao mesmo tempo estou achando engraçado”, riu.

Para a exposição, Anderson utilizou objetos antigos para recriar ambientes de uma casa. Além do banheiro, sala, quarto, escritório e mais também estão representados no local. Para a televisão da sala, por exemplo, ele reformou o monitor de um computador antigo, e o vaso sanitário, na verdade, é um bidê.

“A ideia da galeria, principalmente, é a gente reciclar e ressignificar coisas que iriam para o lixo e transformar em arte. Para as crianças entenderem coisas que não são da época delas e tudo mais. No escritório, por exemplo, temos uma máquina de escrever. As crianças piram”, afirmou.