Adolescente foi apreendido por envolvimento em estupro coletivoReprodução /Polícia Civil
Segundo as investigações do caso, o adolescente foi o mentor do crime e o responsável por atrair a vítima até ao apartamento onde ocorreu o estupro coletivo. Além dele, Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19, e João Gabriel Xavier Bertho, de 19, também participaram do ato.
O adolescente responde por ato infracional análogo ao crime de estupro, enquanto os adultos são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado. Os quatro também tiveram as prisões mantidas pela Justiça.
Relembre o caso
O estupro coletivo ocorreu na noite do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já havia tido um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.
No interior do apartamento, a jovem foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens, que insistiram para ela manter relações com eles. Com a nova negativa, eles tiraram as roupas e passaram a cometer violências físicas e sexuais. Câmeras de segurança mostraram a chegada do grupo ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.
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