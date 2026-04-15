Entre as aves resgatadas, havia papagaios, curiós e canários - Reprodução / PMERJ

Entre as aves resgatadas, havia papagaios, curiós e canáriosReprodução / PMERJ

Publicado 15/04/2026 08:30

Rio – A Polícia Militar prendeu um homem responsável por comandar um criatório clandestino e apreendeu 63 aves silvestres em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (14). O dono do espaço não tinha a licença necessária, de acordo com a corporação.



Os agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) patrulhavam o bairro quando foram informados por populares de que havia um estabelecimento ilegal de criação de pássaros no local.



Ao chegarem, os militares apreenderam dois canários-da-terra, 12 trinca-ferros, dois papagaios-verdadeiros, um papagaio-ecletus, 19 curiós, 14 tizius e 13 coleiros.



O preso, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à 43ª DP (Guaratiba).