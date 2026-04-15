Cena do momento do crime foi capturada por uma câmera de segurança - Reprodução / Redes sociais

Cena do momento do crime foi capturada por uma câmera de segurançaReprodução / Redes sociais

Publicado 15/04/2026 10:05

Rio – Agnaldo Junior Ateniense Mendes foi assassinado enquanto jogava uma partida de sinuca dentro de um bar, em Vila Muriqui, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde, na noite desta terça-feira (14).



Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Agnaldo, de camisa vermelha e preta, apontando o taco de sinuca, quando é surpreendido por um homem de capacete e luvas, que dispara contra ele diversas vezes. Outros homens, que também estavam no local, correm, assustados.

Veja as imagens:

Homem invade bar em Muriqui e atira em vítima que jogava sinuca.



Reprodução/ redes sociais pic.twitter.com/uKcq0g5TCS — Jornal O Dia (@jornalodia) April 15, 2026

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Mangaratiba se dirigiu à esquina das ruas Tenente Valdemar Custódio da Silva e Dúlce, onde fica o bar, às 20h16, e levou a vítima ao Hospital Municipal Victor de Souza Breves, no Centro do município, mas Agnaldo não resistiu. Policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) também chegaram a ser acionados.

Segundo a Polícia Civil, informações iniciais apontam que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de Volta Redonda e estava morando em Muriqui há pouco tempo. Agnaldo vendia cesta básica e morava sozinho. O autor do crime ainda não foi identificado. O caso é investigado pela 165ª DP (Mangaratiba).

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci