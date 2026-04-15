Rio – Agnaldo Junior Ateniense Mendes foi assassinado enquanto jogava uma partida de sinuca dentro de um bar, em Vila Muriqui, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde, na noite desta terça-feira (14).
Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Agnaldo, de camisa vermelha e preta, apontando o taco de sinuca, quando é surpreendido por um homem de capacete e luvas, que dispara contra ele diversas vezes. Outros homens, que também estavam no local, correm, assustados.
Veja as imagens:
Homem invade bar em Muriqui e atira em vítima que jogava sinuca.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Mangaratiba se dirigiu à esquina das ruas Tenente Valdemar Custódio da Silva e Dúlce, onde fica o bar, às 20h16, e levou a vítima ao Hospital Municipal Victor de Souza Breves, no Centro do município, mas Agnaldo não resistiu. Policiais do 33º BPM (Angra dos Reis) também chegaram a ser acionados.
Segundo a Polícia Civil, informações iniciais apontam que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de Volta Redonda e estava morando em Muriqui há pouco tempo. Agnaldo vendia cesta básica e morava sozinho. O autor do crime ainda não foi identificado. O caso é investigado pela 165ª DP (Mangaratiba).
*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.