Fuzis e roupas camufladas foram apreendidos pela poliçada do 9º BPM - Divulgação / PMERJ

Fuzis e roupas camufladas foram apreendidos pela poliçada do 9º BPM Divulgação / PMERJ

Publicado 18/04/2026 09:25

Rio – Cinco suspeitos ficaram feridos durante um confronto com policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) na Rua João Paulo II, em Costa Barros, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (17).



De acordo com a PM, os agentes patrulhavam a região quando receberam a informação de que homens armados estariam deixando a comunidade de carro. Desconfiados, os militares identificaram o veículo e se aproximaram para fazer a abordagem, mas o grupo fugiu e começou a atirar contra eles. Houve, então, perseguição com troca de tiros.



Durante a fuga, o condutor do carro suspeito perdeu o controle da direção e colidiu com uma árvore na Rua Francisco Portela. Ao fim do confronto, as equipes encontraram dois fuzis e roupas de camuflagem, e levaram os feridos ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde estão presos sob custódia.



O caso está sob investigação da 39ª DP (Pavuna).