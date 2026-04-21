Nova unidade fica na Rua Raimundo Correia, nº 47, loja A, e pretende atender até 280 pessoas por dia - Divulgação

Nova unidade fica na Rua Raimundo Correia, nº 47, loja A, e pretende atender até 280 pessoas por diaDivulgação

Publicado 21/04/2026 08:41

Rio – O sistema de bilhetagem Jaé inaugurou uma loja em Copacabana, Zona Sul, nesta segunda-feira (20). A nova unidade, localizada na Rua Raimundo Correia, 47, loja A, vai substituir a de Botafogo, na Rua Dona Mariana, e pretende atender cerca de 280 pessoas diariamente.



Devido aos feriados de Tiradentes e São Jorge, o novo posto só funcionará nesta quarta (22) e na sexta (24), das 9h às 18h. A partir da próxima semana, o funcionamento será regular, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.



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A iniciativa busca atender até seis mil pessoas mensalmente e servir como um ponto de suporte à população local, em uma das vias mais movimentadas do bairro.