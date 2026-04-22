Leci Brandão será atração no Casarão do Firmino - Divulgação

Leci Brandão será atração no Casarão do FirminoDivulgação

Publicado 22/04/2026 05:00

O feriado de São Jorge será celebrado nesta quinta-feira (23) com feijoadas e rodas de samba por toda a cidade e em municípios vizinhos. Além da extensa programação religiosa nas igrejas dedicadas ao santo no Centro e em Quintino, e nas religiões de matriz africana que celebram Ogum, cariocas e turistas podem aproveitar a data com shows em quadras de escolas de samba e outros espaços.

O ator Nando Cunha promove, há 19 anos, uma grande feijoada em homenagem ao Santo Guerreiro, que antes acontecia no Club Municipal, na Tijuca. A edição de 2026 começa às 13h, no terraço do Shopping Boulevard, em Vila Isabel, com grupo Quilombo Urbano e o cantor Fab. Para entrada, é necessário levar 1 Kg de alimento não perecível.



“Comecei fazendo essa feijoada por agradecimento há uma graça conquistada. Foi há 19 anos, em um playground de uma amiga para 30 pessoas. Era um motivo para reunir os amigos e fazer um samba. Depois, virou propósito, devoção. Hoje, virou uma festa linda onde todos comem a feijoada gratuitamente, ninguém paga nada para entrar e ainda ajudamos muitas instituições de caridade. Fazer a tradicional feijoada para festejar e celebrar toda a fé ao nosso Santo Guerreiro é sempre muito gratificante e emocionante. Vou vestido com as roupas e armas de Jorge, esperando que façamos um evento bonito e grandioso do tamanho da fé em Jorge pelo mundo afora”, explica o ator.



Ainda na Zona Norte, o Fundo de Quintal se apresenta na tradicional feijoada da Imperatriz Leopoldinense. A agremiação, que fica em Ramos, promoverá uma festa especial com todos os segmentos. Os portões abrem às 13h e a venda de ingressos ocorre por meio da plataforma Sympla.



“A Imperatriz Leopoldinense mantém viva sua tradição ao celebrar o dia de Dia de São Jorge com uma grande feijoada. Este ano, além do show da escola, teremos Fundo de Quintal! É o samba em sua essência: a ancestralidade herdada das velhas tias baianas, regada a muito batuque, comida farta e samba no pé”, afirma o diretor de Carnaval da Imperatriz, André Bonatte.



Outro grande destaque é Casarão do Firmino, na Lapa, que receberá a cantora Leci Brandão. A feijoada é gratuita para as primeiras duzentas pessoas que chegarem, além do chope, também liberado das 13h às 14h30.

“É uma data muito importante para a gente que é do candomblé, da umbanda. Todo ano, sempre é um sucesso e estamos fazendo com muito carinho. É uma energia única. Sou filho de Ogum, então é uma data especial, tenho que fazer o melhor. Espero que todo mundo sinta essa energia, fico arrepiado até de falar. A feijoada acontece por gratidão por tudo que ele fez por mim. Tenho que agradecer muito a Ogum”, exalta Carlos Firmino, idealizador do espaço.

Confira lista completa:

Casarão do Firmino: Além de Leci Brandão, o público pode curtir grupo Arruda, Como Antigamente e Allan Ylê. O evento começa às 13h e o ingresso está à venda a partir de R$ 30 na : Além de Leci Brandão, o público pode curtir grupo Arruda, Como Antigamente e Allan Ylê. O evento começa às 13h e o ingresso está à venda a partir de R$ 30 na plataforma Sympla , enquanto a feijoada será vendida por R$ 35. O Casarão do Firmino fica na Rua da Relação, 19, na Lapa;

- Feijoada de São Jorge do Nando Cunha: O Grupo Quilombo Urbano e o cantor Fab se apresentam no terraço do Shopping Boulevard (Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel). A partir das 13h, o público pode apresentar 1 Kg de alimento não perecível e entrar.

Cacique de Ramos: A feijoada no tradicional bloco Cacique de Ramos recebe o cantor Dudu Nobre e convidados. A festa começa ao meio-dia na Rua Uranos, 1.326, em Olaria, e os ingressos estão disponíveis na : A feijoada no tradicional bloco Cacique de Ramos recebe o cantor Dudu Nobre e convidados. A festa começa ao meio-dia na Rua Uranos, 1.326, em Olaria, e os ingressos estão disponíveis na bilheteria digital por R$ 50. Já a feijoada custará R$ 40.

Bar do Zeca Pagodinho: As unidades do Bar do Zeca Pagodinho promovem feijoada das 13h às 18h. No Vogue Square, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Xande de Pilares se apresenta às 16h, mas os ingressos já estão esgotados. Ainda há, porém, lugares nas unidades na Praia do Flamengo, no Norte Shopping e no shopping ParkJacarepaguá. Os ingressos, que incluem bufê completo e open bar com chope, caipirinha, caipivodka, refrigerante, suco e água estão à venda no : As unidades do Bar do Zeca Pagodinho promovem feijoada das 13h às 18h. No Vogue Square, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Xande de Pilares se apresenta às 16h, mas os ingressos já estão esgotados. Ainda há, porém, lugares nas unidades na Praia do Flamengo, no Norte Shopping e no shopping ParkJacarepaguá. Os ingressos, que incluem bufê completo e open bar com chope, caipirinha, caipivodka, refrigerante, suco e água estão à venda no site do estabelecimento por R$ 250.

Beco do Rato: Música ao vivo e feijoada animam o público do bar, localizado na Rua Joaquim Silva, na Lapa. O almoço solidário será distribuído a partir do meio-dia. Há 20 anos, no dia de São Jorge, a casa doa quentinhas para pessoas em situação de rua. À noite, os shows começam às 18h com o projeto Encontros Casuais e a entrada está disponível na : Música ao vivo e feijoada animam o público do bar, localizado na Rua Joaquim Silva, na Lapa. O almoço solidário será distribuído a partir do meio-dia. Há 20 anos, no dia de São Jorge, a casa doa quentinhas para pessoas em situação de rua. À noite, os shows começam às 18h com o projeto Encontros Casuais e a entrada está disponível na Sympla por R$ 30.

Cordão da Bola Preta: A feijoada acontece na sede do centenário bloco (Rua da Relação, 3, Lapa), de meio-dia às 18h com Confraria Carioca, grupo Exaltação ao Samba-Enredo, Banda do Cordão da Bola Preta e DJ Alex Correia. Os ingressos, que incluem a feijoada, também estão sendo vendidos por meio da : A feijoada acontece na sede do centenário bloco (Rua da Relação, 3, Lapa), de meio-dia às 18h com Confraria Carioca, grupo Exaltação ao Samba-Enredo, Banda do Cordão da Bola Preta e DJ Alex Correia. Os ingressos, que incluem a feijoada, também estão sendo vendidos por meio da Sympla , por R$ 30.

- Mangue Seco: A partir das 14h, a cachaçaria Mangue Seco recebe o show da cantora Nana Kozak, acompanhado de uma feijoada à la carte com shot de caipirinha por R$ 58 e dose dupla de cerveja.

Rio Scenarium: a partir das 20h, o Palco Scenarium recebe o sambista Enzo Belmonte. O estabelecimento fica na Rua do Lavradio, 20, no Centro. As entradas estão sendo vendidas na a partir das 20h, o Palco Scenarium recebe o sambista Enzo Belmonte. O estabelecimento fica na Rua do Lavradio, 20, no Centro. As entradas estão sendo vendidas na Sympla por R$ 20.

Festa pra Ogum na Feira Afro do Valonguinho: A feijoada da Tia Célia no Jardim Suspenso do Valongo, na região da Pequena África, acontece no sábado (25), das 9h às 22h. A roda de samba do Will Freitas anima o público e as entradas gratuitas precisam ser adquiridas por meio da : A feijoada da Tia Célia no Jardim Suspenso do Valongo, na região da Pequena África, acontece no sábado (25), das 9h às 22h. A roda de samba do Will Freitas anima o público e as entradas gratuitas precisam ser adquiridas por meio da Sympla . O espaço fica na Rua Camerino, no Saúde, próximo ao Mirante do Valongo. A feijoada custará R$ 40.

Imperatriz Leopoldinense: A quadra fica na Rua Professor Lacé, 235, em Ramos. Além do Fundo de Quintal, o evento contará com o Pagode do Mestre Lolo e outras atrações, a partir das 13h. Os ingressos de pista estão disponíveis pela : A quadra fica na Rua Professor Lacé, 235, em Ramos. Além do Fundo de Quintal, o evento contará com o Pagode do Mestre Lolo e outras atrações, a partir das 13h. Os ingressos de pista estão disponíveis pela Sympla por R$ 30. A feijoada custará R$ 35.

- Viradouro: A atual campeã do Carnaval promove a "Noite de Jorge" com a apresentação do elenco oficial. A quadra, na Avenida do Contorno, 16, no Barreto, em Niterói, receberá componentes da Unidos de Vila Isabel, além de uma queima de fogos em homenagem a São Jorge e show do Renan Oliveira. A festa começa às 17h e a entrada é gratuita. Já o feijão amigo custará R$ 25 no local.

Salgueiro: A quadra do Salgueiro recebe show do Jorge Aragão, Arlindinho, bateria da Portela e elenco do Salgueiro. As entradas, que custam R$ 65, podem ser adquiridas por meio do : A quadra do Salgueiro recebe show do Jorge Aragão, Arlindinho, bateria da Portela e elenco do Salgueiro. As entradas, que custam R$ 65, podem ser adquiridas por meio do Guichê Web e a feijoada será vendida por R$ 35. A festa começa a partir das 14h. A quadra fica na Rua Silva Teles, 104, Andaraí.

- Paraíso do Tuiuti: A quadra do Paraíso do Tuiuti terá feijoada (R$ 20) com show especial de todos os segmentos da escola e roda de samba, a partir das 13h. A quadra fica no Campo de São Cristóvão, 33, e a entrada é gratuita.

- Beija-Flor de Nilópolis: A feijoada de São Jorge da Beija-Flor começa às 13h na quadra (Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1.025, Nilópolis). A festa contará com participações especiais da Portela e da Estação Primeira de Mangueira. A entrada é gratuita, enquanto a feijoada será vendida por R$ 25.

- Carreata do Império: No domingo (26), o Império Serrano realiza a 55ª edição da sua tradicional carreata em homenagem a São Jorge, padroeiro e padrinho da escola. O evento acontece sempre no primeiro domingo após o dia dedicado ao santo. A concentração está marcada para 9h, na quadra do Império, em Madureira. De lá, a carreata percorrerá diversas ruas e bairros, levando devoção, música e força cultural por regiões como Quintino, Engenho de Dentro, Cascadura, Ramos, Penha, Cordovil, Irajá e adjacências, reunindo componentes, torcedores e moradores ao longo de todo o trajeto. A entrada é franca.