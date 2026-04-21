Turista precisou ser resgatado pelo helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas - Arquivo pessoal / Joab Pires

Turista precisou ser resgatado pelo helicóptero do Grupamento de Operações AéreasArquivo pessoal / Joab Pires

Publicado 21/04/2026 15:52

Rio - Um turista fraturou o pé e precisou ser resgatado por um helicóptero do Corpo de Bombeiros na Pedra do Telégrafo, em Barra da Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta segunda-feira (20). O rapaz, que não teve identificação divulgada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul.

O fotógrafo e comerciante local Joab Pires, de 26 anos, estava na Pedra do Telégrafo e presenciou o momento do resgate. Ele explicou que funcionários do espaço e o guia turístico advertiram diversas vezes ao turista sobre o perigo de saltar da parte alta da pedra para o chão, mas o homem ignorou e pulou duas vezes.

"Tinha um grupo com cerca de 20 turistas e um guia. Na hora da foto, um rapaz decidiu que precisaria fazer a foto pulando e todo mundo avisou sobre o risco do perigo. O guia avisou, o fotógrafo e até os outros turistas. Ele pulou a primeira vez e foi tudo bem, mas na segunda quebrou o pé. Foi por imprudência. Os profissionais locais são muito preocupados com a integridade física do pessoal, tentamos zelar por todos", explicou Joab.

Veja o vídeo do resgate

Turista fraturou o pé e precisou ser socorrido por um helicóptero dos Bombeiros na Pedra do Telégrafo, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio



Crédito: Arquivo pessoal / Joab Pires pic.twitter.com/i4dpKdJAwY — Jornal O Dia (@jornalodia) April 21, 2026

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 12h20 e o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) precisou enviar um helicóptero para auxiliar o resgate. A corporação informou que encaminhou o turista com ferimentos leves para o Hospital Municipal Miguel Couto.

Fotos na Pedra do Telégrafo

A Pedra do Telégrafo é um dos principais pontos para fotografias na cidade do Rio. A formação rochosa gera uma ilusão de ótica, dando a impressão de que o visitante na parte alta da pedra está caindo da montanha, mas há um chão logo abaixo que não aparece nas imagens.

Para conseguir o registro, é necessário subir uma trilha no Parque Estadual da Pedra Branca e enfrentar uma fila de cariocas e turistas.