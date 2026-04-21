ABL completa 125 anos - Reprodução/ Internet

ABL completa 125 anosReprodução/ Internet

Publicado 21/04/2026 11:16

Rio - A Academia Brasileira de Letras (ABL) promove, pela primeira vez, um Clube de Leitura gratuito e aberto ao público. Organizada pelo acadêmico Arno Wehling, a iniciativa terá cinco encontros, sempre às 16h, no pátio externo da sede da instituição, localizada no Centro.

A proposta é reunir leitores e acadêmicos em torno de obras clássicas da literatura brasileira. Em cada encontro, um integrante da ABL participa da roda de leitura. A abertura será no dia 13 de maio, com Joaquim Falcão, que conversa com o público sobre o "Manifesto Regionalista", de Gilberto Freyre.

No dia 17 de junho, Miriam Leitão participa do segundo encontro, dedicado a "O Ato e o Fato", de Carlos Heitor Cony. A programação segue em 5 de agosto, quando Ana Maria Machado comenta com os leitores o livro "A audácia desta mulher."

Em outubro, Ana Maria Gonçalves analisa o conto "Pai contra Mãe", de Machado de Assis. O encerramento está marcado para 16 de dezembro, com Arno Wehling e uma leitura de Afrânio Peixoto.