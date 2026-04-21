Rescaldo na estação de BRT São José de Magalhães Bastos, Zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira ( 21). A estação pegou fogo na última segunda-feira (20) fotos Érica Martin/Agência O Dia - Erica Martin/Agencia O Dia

Rescaldo na estação de BRT São José de Magalhães Bastos, Zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira ( 21). A estação pegou fogo na última segunda-feira (20) fotos Érica Martin/Agência O Dia Erica Martin/Agencia O Dia

Publicado 21/04/2026 20:29

Rio - Os passageiros do BRT que utilizam o corredor Transolímpica precisam ficar atentos ao esquema especial de operação implantado nesta terça-feira (21). As mudanças foram organizadas para garantir o atendimento após a interdição da Estação Magalhães Bastos BRT, que segue fechada para reparos após o incêndio ocorrido na noite de segunda-feira (20).

De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio, a principal orientação é que os usuários das linhas 51 (Deodoro x Recreio) e 52 (Deodoro x Alvorada) utilizem as estações alternativas Vila Militar BRT e Padre João Cribbin para embarque e desembarque.

Para absorver o aumento no fluxo de passageiros, a Mobi-Rio ampliou o funcionamento da estação Vila Militar, que passa a operar 24 horas por dia enquanto durar a interdição.

Outra mudança importante atinge quem faz integração com os trens do ramal Santa Cruz. A recomendação é que os passageiros utilizem a estação Vila Militar para conexão com o sistema da SuperVia.

O incêndio na Estação de Magalhães Bastos provocou a suspensão temporária das atividades no local. Desde então, equipes trabalham na recuperação da estrutura.