Tentativa de assalto aconteceu na Rua Antônio Rêgo, em Olaria - Érica Martin / Agência O Dia

Tentativa de assalto aconteceu na Rua Antônio Rêgo, em OlariaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 21/04/2026 19:26 | Atualizado 22/04/2026 07:15

Rio - Um suspeito morreu e outro ficou ferido após um policial militar reagir a uma tentativa de assalto, na tarde desta terça-feira (21), em Olaria, na Zona Norte.

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O caso aconteceu na Rua Antônio Rêgo, próximo à estação Olaria - Cacique de Ramos do BRT. De acordo com testemunhas, o agente, que estava de folga, estava perto de casa quando dois criminosos se aproximaram usando uma moto, já anunciando o roubo. Ele então reagiu e atirou contra a dupla.

Um dos suspeitos morreu no local. O segundo foi socorrido e encaminhado por bombeiros a uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre as identificações deles e nem sobre o quadro de saúde do ferido.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Comando de Polícia de Proximidade (CPP) encontraram um dos homens já em óbito e o outro ferido. Uma pistola e um bloqueador de sinal foram apreendidos. A equipe isolou a área para perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. O segundo homem foi autuado em flagrante por receptação e tentativa de roubo.

*Colaborou Érica Martin