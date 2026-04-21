Homem segue preso pela Polícia - Divulgação PMERJ

Homem segue preso pela Polícia Divulgação PMERJ

Publicado 21/04/2026 22:45

Rio - Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira, por porte ilegal de arma em Campo Grande, Zona Oeste. A identificação dele não foi divulgada.

De acordo com a corporação, a prisão foi realizada por agentes do 40º BPM durante patrulhamento na Avenida Brasil. Na abordagem, os policiais apreenderam uma pistola e munições com o suspeito.



Ainda segundo a PM, o homem possui anotações criminais por lesão corporal, ameaça e violência doméstica.